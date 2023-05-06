NBA季後賽／KD、Booker合力轟下86分　太陽121：114勝金塊

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明星後衛Chris Paul因為腹股溝拉傷，將至少缺席1週，今高掛免戰牌，Devin Booker跳出來上演飆分秀，首節手感就非常熱，10投8中，攻下18分，但金塊仍以31：29小幅領先。
NBA史上從未有球隊能在0勝3敗後，還能逆轉贏下系列賽，面臨背水一戰的太陽在第二節爆發，Kevin Durant也加入進攻行列，與Devin Booker聯手撕裂金塊防線，單節38：21，太陽上半場取得15分領先優勢。
Devin Booker上半場15投12中，狂砍27分，Kevin Durant貢獻21分、6籃板和5助攻；值得一提的是，太陽G2板凳總共只拿下6分，但此役上半場已有3人得分，累計11分。
金塊當家球星Nikola Jokic近5場季後賽場均轟下30.8分、14.8籃板和8助攻，今仍舊攻守兼備，半場拿下11分、10助攻和5籃板，但金塊外線手感不佳，第二節三分球7投0中，半場命中率僅26%，成為落後的主因。
易籃再戰，金塊手感回溫，團隊前5次外線出手命中4球，且Jamal Murray、Aaron Gordon等人也加入進攻行列，一波25：9的猛攻，反而取得1分領先；太陽在第三節尾聲靠著Devin Booker的三分彈，90：88小幅領先金塊。
地主軍在決勝節開局就拉出9：0的猛攻，金塊前3分鐘僅靠罰球攻下2分，太陽替補前鋒T.J. Warren在關鍵時刻連續得分，Kevin Durant則在終場前39.1秒投進致勝跳投，穩住勝果，太陽在主場帶走勝利。
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