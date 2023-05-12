濕疹反覆好不了！「10食物」是隱藏元凶　常吃將成發炎體質

乾杯新品牌「和牛主餐599元起」　加99元哈根達斯、沙拉吃到飽

▲乾杯集團新品牌「高木和牛食堂」，主打家庭客群，推出多樣的和牛主餐。（圖／記者葉盛耀攝）
▲乾杯集團新品牌「高木和牛食堂」，主打家庭客群，推出多樣的和牛主餐。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

乾杯集團又有新品牌「高木和牛食堂」，主打「和牛主餐」、「日本米飯無限吃」、「日風野菜自助吧」3大美味，打造全台第一家和牛主題家庭餐廳，於5月16日台中三井Lalaport開幕登場，再祭出6月5日前酒類飲品享59元加購優惠。另以鍋物起家的築間餐飲集團也推出全新和洋料理品牌「NAKAMA」，８款套餐，價格820元起，吃得到9道料理。

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「高木和牛食堂」為乾杯集團旗下第8個餐飲品牌，董事長平出莊司表示，集團從20年前創立至今，希望打造一個喜愛乾杯美味、適合帶小朋友用餐的家庭餐廳。高木和牛食堂運用和牛料理強項打造全新型態家庭餐廳切入市場，讓台灣親子市場擁有更多不同的選擇性。首間分店選址於Lalaport北館5樓，擁有76席次，以日本傳統家屋打造出全新餐廳造型。餐廳匯聚三大亮點：

一、提供主打和牛的日式主餐599~988元，包含日本A5和牛大判燒肉、和牛牛排，擁有原味、椪醋2種風味和牛漢堡排、和牛咖哩與和牛石鍋麻婆豆腐等，也有台灣黑豬薑汁燒、日本香川風味帶骨烤雞腿等非牛肉選擇。甚至開發兒童餐點，提供南瓜泥寶寶粥讓4個月至1.5歲寶寶免費享用。

▲價格最貴的主餐屬日本A5和牛大判燒肉，香醇重口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲價格最貴的主餐屬日本A5和牛大判燒肉，香醇重口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲迎合親子客群，還推出兒童餐。（圖／記者葉盛耀攝）
▲迎合親子客群，還推出兒童餐。（圖／記者葉盛耀攝）
二、享有日本米飯無限吃，每季從眾多的日本米中嚴選出一款日本米，像是秋田小町、越光米、北海道咲丸米、宮城一見鍾情米等，讓客人品嚐到出自不同米種、產地的日本米飯風味。

▲享有日本米飯無限吃，每季從眾多的日本米中嚴選出一款日本米。（圖／記者葉盛耀攝）
▲享有日本米飯無限吃，每季從眾多的日本米中嚴選出一款日本米。（圖／記者葉盛耀攝）
三、加99元升級蔬菜沙拉自助吧吃到飽(另收取一成服務費)，「高木和牛食堂」打造強調清爽、健康、低油「日風野菜自助吧」，推出10款生菜沙拉、6款醬汁及4款日式煮物，像是牛奶洋蔥絲沙拉、日本人喜愛的蕎麥麵沙拉、炒鮮筍等，亦有飲品、冰品，且冰品還是知名品牌「哈根達斯」，吃超過1球就划算。

▲另加99元，享有自助餐檯的各項生菜沙拉、日式小菜等，甚至還有哈根達斯冰淇淋。（圖／記者葉盛耀攝）
▲另加99元，享有自助餐檯的各項生菜沙拉、日式小菜等，甚至還有哈根達斯冰淇淋。（圖／記者葉盛耀攝）
築間餐飲集團則是推全新和洋料理品牌「NAKAMA」，攜手台日澳三大金牌主廚共同打造，包含新加坡國際廚師挑戰賽金牌得主、超過27年廚師經驗的李明遠，2017年日本國際藝術料理大賽金牌大賞、媒體稱為紳裝主廚的武俊傑，以及分別任職於米其林二星法式料理Tairroir及世界前50大的雪梨餐廳Restaurant Quay的Allen Lin。

「NAKAMA」提供8款套餐，價格落在820元至1880元之間，其中最奢華的主餐「日本和牛紐約客」，另有紅玉雞、黑豚梅芯、稻燻豚六兩、嫩肩牛排、虎斑花枝佐海虎蝦、伊比利老饕等。同時於5/13~5/31推出憑電子「夥伴召集令」即可享88折的開幕限定優惠。

▲「NAKAMA」提供8款套餐，價格落在820元至1880元之間，採雙主餐形式。（圖／NAKAMA提供）
▲「NAKAMA」提供8款套餐，價格落在820元至1880元之間，採雙主餐形式。（圖／NAKAMA提供）
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