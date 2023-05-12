乾杯新品牌「和牛主餐599元起」　加99元哈根達斯、沙拉吃到飽

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一、提供主打和牛的日式主餐599~988元，包含日本A5和牛大判燒肉、和牛牛排，擁有原味、椪醋2種風味和牛漢堡排、和牛咖哩與和牛石鍋麻婆豆腐等，也有台灣黑豬薑汁燒、日本香川風味帶骨烤雞腿等非牛肉選擇。甚至開發兒童餐點，提供南瓜泥寶寶粥讓4個月至1.5歲寶寶免費享用。
二、享有日本米飯無限吃，每季從眾多的日本米中嚴選出一款日本米，像是秋田小町、越光米、北海道咲丸米、宮城一見鍾情米等，讓客人品嚐到出自不同米種、產地的日本米飯風味。
三、加99元升級蔬菜沙拉自助吧吃到飽(另收取一成服務費)，「高木和牛食堂」打造強調清爽、健康、低油「日風野菜自助吧」，推出10款生菜沙拉、6款醬汁及4款日式煮物，像是牛奶洋蔥絲沙拉、日本人喜愛的蕎麥麵沙拉、炒鮮筍等，亦有飲品、冰品，且冰品還是知名品牌「哈根達斯」，吃超過1球就划算。
築間餐飲集團則是推全新和洋料理品牌「NAKAMA」，攜手台日澳三大金牌主廚共同打造，包含新加坡國際廚師挑戰賽金牌得主、超過27年廚師經驗的李明遠，2017年日本國際藝術料理大賽金牌大賞、媒體稱為紳裝主廚的武俊傑，以及分別任職於米其林二星法式料理Tairroir及世界前50大的雪梨餐廳Restaurant Quay的Allen Lin。
「NAKAMA」提供8款套餐，價格落在820元至1880元之間，其中最奢華的主餐「日本和牛紐約客」，另有紅玉雞、黑豚梅芯、稻燻豚六兩、嫩肩牛排、虎斑花枝佐海虎蝦、伊比利老饕等。同時於5/13~5/31推出憑電子「夥伴召集令」即可享88折的開幕限定優惠。
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