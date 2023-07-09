日本311大地震重生／倖存者淚憶「黑色海嘯」追著跑　揭避難人性

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高霞一家隨即住進避難所，總算遇上當時工作協助翻譯的留學生或赴日打工的學生們，聽著認識的孩子哭著形容遇上海嘯，避難時被令人驚恐的「黑色海水」追著跑。災後大家打擊都很大，她坦言，即使自己在日本生活多年，跟著學習防災知識，但真的碰上災難，「經驗啊各方面仍然不足」，別說還要一邊照顧5歲及小學5年級生的兒子們。
直到返家的路可以通行後，高霞帶著一對兒子回家，「兒子們看到平常心愛玩具都還埋在泥土裡，很是震驚。還有二樓東西跑到一樓、整個家裡亂七八糟」，讓人不知所措，連停在家裡的車子也不見了；最後「大兒子找出籃球，帶走前還到河裡沖洗一下」。她說，在311震災中失去親人的人多半「欲哭無淚」，當時甚至還帶著孩子去參加同學喪禮。
根據「岩手海嘯紀念館」數據顯示，「當時約40%的人去避難」，為何從數據上看起來避難的人不多？「因為有20%的人，當下尋找家人、或去學校接孩童等原因，沒有緊急避難」，以致災害死傷人數比想像多。高霞表示，其實日本從小教育防災訓練，應該先以保住自己生命為首要，孩童在學校都會有老師等人員引導逃難。
只見高霞沈默一晌，斷斷續續地說，其實她的好友，也是一個媽媽，在地震當下趕到孩子的學校，自己接走了3個小孩，其實反而延誤了避難先機；結果，一家四口在車上遇難，至今甚至還有一個小孩遺體沒找到。她若有所思地說，「但⋯⋯這的確是人性，畢竟媽媽怎麼樣都先想到要保護孩子」。
日本政府災後，曾透過分析地震時手機定位、汽車導航、社群媒體與氣象資訊等大數據，發現「死亡的V型軌跡」。紀錄人們的移動軌跡，在災害發生當下停滯，接著朝內陸奔逃以躲避海嘯，沒想到隨後卻有一些人「明知有海嘯危險，卻往沿海地區移動」；研究結果發現，最後被海嘯掩沒的人數，其實比一開始地震發生當下，位於沿海區域的人數還要多。
為什麼？因為多數人不顧自己安危，決定趕回家中拯救親人；另外，像是交通癱瘓，即使開著車也無法快速逃離；甚至從數據看出，人們只躲進不夠高、不夠堅固的疏散地，忘了必須逃往更高處。事實上，光是「岩手海嘯紀念館」所在的陸前高田市，68 個指定疏散點中，就有 41 個建築物根本不夠高，大量民眾消失在原本以為夠安全的地方。