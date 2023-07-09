日本311大地震重生／現況直擊！海嘯紀念館解說員「哽咽謝台灣」

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「岩手海嘯紀念館」2019年9月開幕，沒多久便遇上新冠疫情；今日才有機會還原當時海嘯釀災的經過。這裡究竟經歷了什麼？
「岩手海嘯紀念館」目前有兩位中文導覽人員，從中國大連嫁到日本近25年的高霞（日文名為下斗米 霞），本身即是311海嘯倖存者。她回想起12年前，一如往常地穿著套裝絲襪去上班，沒想到還沒等到下班卻已經沒有了家。日本3月11日當地標準時間14時46分開始地震，「當時連好好站著都無法，腳得打開才有辦法平衡」。
館內播放的導覽影片節錄當時倖存的人民心聲，「水流迅速湧入、一下子身體已經飄在水裡，爬到桌上沒多久又浮起頭頂碰到天花板、水也淹到嘴邊」，甚至記得當時根本已有死亡的覺悟。「眼看黑色的海浪越過防波堤襲來，唉多希望這是場夢」。
高霞表示，「當時約40%的人去避難」，為何從數據上看起來避難的人不多？「因為有20%的人，當下尋找家人、或去學校接孩童等原因，沒有緊急避難」，以致災害死傷人數比想像多。事實上，日本從小教育防災訓練，應該先以保住自己生命為首要，孩童在學校都會有老師等人員引導逃難。
歷史上，日本三陸地區（青森縣、岩手縣、宮城縣）頻繁海嘯，早在西元869年便經歷較為人知的貞觀地震海嘯；當地因而還學習獨有的防災意識，甚至建有防潮堤、防波堤。但導覽影片中找到貞觀地震海嘯當時，建造一塊刻有「切勿在此處以下建造房子」大津波紀念碑的古碑，立於距離海邊60公尺的高地上；而311大地震引發的海嘯，在該地侵犯至距海邊40尺。
你可能不知道的是，「津波」為日文海嘯つなみ的漢字，指的是「港內的巨浪」；現今多取代Tidal Wave作為海嘯的英文「Tsunami」，便是「津波つなみ」音譯而來。
日本311大地震引發海嘯後的影響程度，在青森、岩手、宮城、福島、茨城縣、千葉縣共6縣62個市町村，受災總面積達561平方公里，幾乎相當於全東京23個區619平方公里都被掩沒。「岩手海嘯紀念館」所在地的陸前高田市，便屬被洪水掩沒80%以上、承受毀滅性破壞的區域；高田松園近2公里的松樹林消失，海嘯當時還沿著氣仙川逆流而上，因此擴大了災情。
日本人深知「海嘯的失敗經驗沒有被傳承」。
於2019年開幕「岩手海嘯紀念館」，分為「探究歷史」、「了解災害事實」、「學取教訓」及「共同推進復興」4大區塊，帶領觀者在破碎中前行，希望能與大海、大地共生，守護生命不再重演悲劇。而解說員高霞表示，除了揭露實際情況、記取從中得到的教訓，更重要的意義是，想向關心這裡的人們傳達真實情報，也是在對支持過震災的資源與人們表達感謝之意。
導覽途中，她也不斷頻繁表達感謝台灣的心情，「真的受到台灣很大的幫助」，並指出牆上照片說「這張便是台灣救援隊很快在2011年3月17日抵達，忍耐在低溫雪地中於大船渡市協助救災」；甚至，紅著眼眶形容，「當時整個家都被沖走惹，其實很長一段時間都沉浸在悲傷中」，透露在避難所住了約4個月，「是孩子給了我力量」，不願放棄居住已久的環境與人們；高霞一家之後搬去臨時住宅住上4年，目前則住在政府的公營住宅裡。
她坦言，自己其實消極了好一陣子，直到有天反應過來，「不能沉浸在自己的悲傷裡」，深感災後受到無數人的協助，「而我能做什麼呢？」這才想起了原本作為留學生翻譯的自己，應該要以語言優勢，挺身而出一起幫忙；她便積極聯繫相關人士，希望貢獻一己之力，最終站在「岩手海嘯紀念館」現場，為遠道而來的參觀者提供中文導覽。
館內陳列著毀壞的救災消防車、消失的氣仙大橋部分橋體、損壞殘破的交通號誌、沾滿泥沙的口風琴與小喇叭等樂器，不難猜想海嘯當下的慘烈。也在大自然的力量中，看見日本人的謙卑自省。意外的是，在臨海整片約7萬顆松樹都被掩沒的松園裡，竟僅存「奇蹟一棵松」屹立未倒，雖然在地震後的第二年枯死，仍被當作紀念物保存下來，給予人們無限希望與復興的象徵。
為了留下教訓與警醒，日本311大地震海嘯的淹水區域，現為高田松原海嘯復興祈念公園，當地政府並刻意留下4處震災遺跡，鋼筋混凝土3層樓校舍被海嘯掩沒至屋頂的「氣仙中學」、住宅設施「陸前高田青年旅舍」、幾乎滅頂的原道路休息站高田松原「TAPIC 45」仍保住3位避難者、清晰可見4樓以下海嘯淹沒高度的「下宿定居促進住宅」。
最令人感動的是，現今仍得以看見的震災傳承設施，沒有一處造成人員傷亡，立即前往高地避難的全體學生與居民，都平安無事。貼心選擇未留有傷痛痕跡之標的，無形中平靜撫慰後人的心。