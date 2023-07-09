日本311大地震重生／福島「櫻花滿天」 蔡國強白日煙火燃希望
日本2011年3月11日東北發生規模9.0、最大震度7的強震，引發海拔40公尺大海嘯，造成超過2.2萬人死亡、至今仍有2523人失蹤，震驚世人。當時重災區之一的日本福島縣磐城市海岸，日前上演由法國精品品牌 SAINT LAURENT，委託藝術家蔡國強所創作的《櫻花滿天的日子》，動用近 4 萬枚煙火爆破歷時約 30 分鐘，帶來橫跨 400 公尺、高達 130 公尺的震撼視覺，煙花由白轉黑象徵對苦難的悼念，再驚喜盛開漫天粉紅猶如櫻花滿開，燃起重生的希望。
記者蕭涵云/台北報導
你可能不知道，蔡國強自 1986 年 12 月起旅居日本近 9 年；視福島縣海濱市鎮磐城為第二個家鄉的他，曾於四倉海水浴場附近住了 7 個月，籌備在日本公共藝術博物館的首個個展《蔡國強：來自環太平洋》，1994年磐城海濱上演的《The Horizon from the Pan-Pacific》煙火作品，讓當地居民深有共鳴，不僅主動參與購買火藥引線、並在表演時同時關掉屋內燈光，最終五組火藥引線點燃近 5000 公尺長的火花，在漆黑夜空勾勒出壯觀的地球輪廓。蔡國強言「我人在這裡創作，在這裡跟宇宙對話， 與這裡的居民一起譜寫這個時代的故事」。
30年後的此時，從海濱小漁村燃燒至國際舞台的蔡國強的藝術火花，在彼此頭髮斑白、手腳可能未及當年靈活之際續寫。2023年6月23日中午12點，蔡國強步下當年同一個沙灘，親自點燃一段 400 公尺長的引線，呼應 1994 年作品的《地平線》，也似與他視為藝術創作基地的這片土地對話；沿引線燃燒的火花，先後再引發 12 朵白菊煙花，宛如呢喃低吟著，向 2011 年大地震亡魂致哀。
旋即出現近百米寬的《白浪》，且兩波浪濤隨後淹至、一浪高於一浪，形成近 400 公尺寬的波浪白牆；瞬間五波《黑浪》由左至右湧至，速度愈來愈快，氣勢也愈見澎湃，激起黑浪滔天。轉而60 米 x 150 米的巨型白浪，猶如莊嚴《紀念碑》般拔地而起，波峰隨即爆破！散落點點星火，奏起悼念亡魂的動人輓歌。
後段曲調一轉，倏地在天上綻放出一簇簇粉紅煙花，30秒內海與天之間，驚喜盛開漫天粉紅，長 400 米、高 120 米的「滿天櫻花」，捲起朵朵浪漫粉紅、像極壯觀的櫻花海；再迸發一棵棵橙色樹幹，形成整片優美的粉紅櫻花林。當櫻瓣如垂柳飄落輕拂海面，燃起重生的希望。
鮮為人知的是，這一幕煙火其實也在呼應磐城居民，於 2011 年大地震後發起、並得到蔡國強支持的「Project to Plant Ten Thousand Cherry Blossom Trees」企劃，在受到核電廠洩漏汙染的土地上遍植櫻花，遠觀如一整片的粉紅櫻花海，寓意更美好的未來。
「四倉的天與海優美迷人，時值六月天氣不穩更難得有風聲浪聲相伴......當下世人面對疫情、經濟衰退、去全球化等困境，國際及文化衝突亦日益尖銳。」蔡國強說，「我用漫天櫻花開遍的意象，表達與磐城居民的友誼是超越政治與歷史，並傳達信念與希望之意。」觀賞同時，似乎也撫慰了現實中，飽受3年疫情，戰爭、自然災難之苦的你我。
《櫻花滿天的日子》是日本首次舉辦白日煙火的表演，同時也是蔡國強最新個展《宇宙遊——從“原初火球”出發》的前奏，該展正於東京國立新美術館展出至8月31日，亦與法國法國精品品牌 SAINT LAURENT 聯合主辦。品牌現任創意總監 Anthony Vaccarello 推廣視覺藝術、電影及音樂等創意領域不遺餘力；本次使用的4萬發煙火，皆採用生物可分解及非毒性材料，不會對環境造成任何污染。
藝術家蔡國強 1984 年開始使用火藥進行創作，近年更關注「白日煙火」，以突破傳統框架的爆破藝術聞名於世；連續多年獲英國權威藝術雜誌《ArtReview》評為世界藝術界最有影響力百位人物；榮獲1999年威尼斯雙年展金獅獎。曾應台北市立美術館邀請，參與1998年的「台北雙年展」，首度在台演出名為《金飛彈》的現場爆破表演，台灣民航局還特別為該項藝術作品關閉航道10分鐘。