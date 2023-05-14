母親節超雷禮物公開！媽媽收到這個最想哭 選「3禮品」意外受寵
今天（14日）是母親節，感謝媽媽的養育之恩，許多子女們都用心準備禮物，或是請媽媽吃頓好料大餐。雖然媽媽嘴上總說，不用特別慶祝、送什麼都好，但對媽媽來說，真的收到什麼禮物都開心嗎？《NOWnews》進行民調統計媽媽最不想收到的母親節禮物，其中地雷王非「鍋具」莫屬，拿到手只能強顏歡笑。
記者黃韻文/綜合報導
《NOWnews今日新聞》日前發起民調，統計「最不想收到」的母親節禮物，其中以「鍋具、花束」最雷，近2成母親一致公認最不動心，就有媽媽透露心聲，家裡最不缺就是鍋子，小孩挑的款式未必適用，而且收到鍋子代表要煮飯，想到就心累。
而緊接在後的不討喜禮物，依序還有養生食品、蛋糕、服飾，子女們希望媽媽都能身體健康，不少人會挑選養生食品當作禮物，但對媽媽們來說，驚喜感顯得小了些。至於媽媽們都喜歡什麼禮物，反而是「飾品包包、美妝保養品、現金」沒那麼被排斥，尤其是紅包袋裝著白花花的現金，完全俗又有力，直接送到媽媽心坎裡，只有1.5%的母親不想收到。
🟨「最不想收到」的母親節禮物
▪第1名：鍋具（20.72%）
▪第2名：花（19.02%）
▪第3名：養生食品（11.51%）
▪第4名：蛋糕（11.21%）
▪第5名：服飾（9.31%）
▪第6名：卡片（8.31%）
▪第7名：家電（8.31%）
▪第8名：飾品包包（5.31%）
▪第9名：美妝保養品（4.8%）
▪第10名：現金（1.5%）
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