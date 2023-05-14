2023母親節紅包包多少？貼文祝福語賀詞寫什麼　懶人包一次看

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務實派的子女傾向於包紅包，或是先生會包紅包給太太，一來除了吉祥喜氣，另一方面，也能讓媽媽們更能去買自己想要的禮物。母親節紅包和過年紅包習俗大同小異，民間還是習慣避開單數，以及避免金額有「4」出現。
至於母親節紅包金額該包多少，其實沒有公定價，每個家庭的收入、經濟條件都不同，像是沒有固定收入的學生，即便包600元、1200元也可以；若是已經出社會工作，常見是2000元至6000元不等，至於對高收入族群來說，破萬紅包更是常態。
🟡2023母親節貼文、賀詞祝福語
☑神無法無處不在，所以創造了媽媽。
☑扮演了很多角色，發現只有女兒最好當。
☑我是你唯一的希望，妳是我唯一的牽掛。
☑宇宙洪荒，生命浩瀚無垠，但只有母親和孩子，真正分享過心跳。
☑我用一輩子在和你說再見，你用一生和我說平安。
☑後來才發現，賭氣不吃飯這招，只對媽媽有用。
☑媽媽永遠是那個，捨得給我買好貴的東西，卻連給自己買件衣服都猶豫很久的人。
☑美有很多種，媽媽是最美的一種。
☑謝謝您，總是想把最好的留給我。
☑世間有一種最無私的愛，是母愛。世上有一個願為你付出一生心血的人，是母親。
❤️²⁰²³/₀₅.¹⁴🅢ᴜɴᴅᴀʏ̆̈
ℍ𝕒𝕡𝕡𝕪 𝕞𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣'𝕤 𝕕𝕒𝕪,𝕞𝕠𝕞!
祝全天下的媽媽：母親節快樂，平安健康❤
🌷²⁰²³/₀₅.¹⁴𝐌𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫'𝐬 𝐝𝐚𝐲
媽媽的世界很小，常裝滿了你；你的世界很大，卻常常忽略了她！
母親節記得大聲說：媽媽，我愛您！
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