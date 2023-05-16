誠品疑個資外洩 數位部今實地調查、若違法依個資法處理
誠品網路書店個資外洩事件延燒，台灣佇遮計畫副秘書長楊欣慈2月在誠品網購《阿共打來怎麼辦》一書後，接到自稱誠品的回訪市調電話，強調「中國武統是必然」，質疑誠品個資外洩，引起不少讀者抱怨也接過詐騙電話。數位部長唐鳳今（16）日表示，已聯手資安院、警政署於今天進行實地調查，盼各機關導入推零信任機制、隱碼技術，提升資安意識。
記者李琦瑋／台北報導
數位部產業署表示，第一時間（15日）就要求誠品網路書店前來說明。誠品生活表示，為因應報載遭駭事件，該公司也目前正調查個資外洩事故原因，並願意全力配合主管機關調查作業並提供相關佐證資料，持續強化資訊安全防護。
數位部產業署副組長施瑋仁說，今天邀集法律及資安等領域專家，並會同數位發展部國家資通安全研究院、資訊工業策進會及內政部警政署組成行政調查小組，共同前往誠品，共同前往誠品生活公司進行實地行政調查，會在10天內有完整報告，看有無違反個資法，視案件情節作後續處理，若有違法，則依個資法要求限期改善，期待在2週內可以做出行政處分。
唐鳳表示，重大資安事件，不只要實地做行政調查、找出原因，還應導入零信任機制、隱碼技術，讓未來不要發生個資外洩事件，現行用單一因素密碼登入，在資安保護上相當薄弱，應有身分、設備、行為模式進行三重驗證。