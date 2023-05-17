給1星負評不行？咖啡廳「公審客人」被嗆爆 老闆遭起底關臉書
不管吃什麼餐廳，每個人都有不同的的感受，Google也給予大家對店家評價的功能，但卻也常常造成爭議。近日，台北一名女子在15日光顧一家網美韓系咖啡廳，因為過程感受不好所以上網留下一星負評，沒想到卻遭到店家肉搜，還發到IG公開女子臉書大頭貼「公審」，結果此舉讓網友們感到傻眼，先洗店家的Google評論，隨後再起底老闆，讓老闆都把臉書給關閉！
記者張嘉哲/綜合報導
一名女子日前到該間咖啡廳準備享受下午茶，結果在點餐的時候，被告知有低消，於是加點了某樣商品要湊齊低消200元，結果卻被告知當天沒有賣她「想加點的商品」，要她另外選擇，不過由於該名女客人剛用過中餐，又是一個人前往沒有人可以分食，最後選擇不消費離開該間咖啡店。
女客人事後到Google評價留下一顆星負評，認為「我願意符合低消原則，但是貴店產品準備不週全，還要客人硬點一個200元的鬆餅，店內如果是客滿我會識相，但是全空的狀態實在很難讓人信服，台北很大，優質咖啡店很多。要選擇哪間大家可以自己考慮一下」。
沒想到此評論讓店家「牙起來」，直接將對方的臉書肉搜上網，還把女子臉書中的照片合成做圖，甚至拿出來評論狠嗆，在IG限時動態寫下「請問我們店家從頭到尾做錯什麼，XX，妳真的很鬧欸，妳可以評論店家，店家也有權利評論客人，尊重兩個字都做不到，妳早該識相離開，我還讓你倒杯水吹個冷氣再走，妳以為我開的是行天宮喔？」
結果店家該做法讓不少網友傻眼，紛紛爆刷該家咖啡廳1星評價，截至今天為止，評價已經剩下1.5顆星，相當慘烈，不少網友表示「肉搜客人還公審真的很優質，這種店家也沒必要存在」、「現在Google評論都不能留1星，還要被公審，真的狂」、「肉搜還公佈人家照片，超沒水準」而咖啡廳老闆自己本身也被起底，不少網友發現老闆已經將帳號悄悄關版，也下架頭像等等，事件還在網路上發酵。