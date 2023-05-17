看到1星負評爆氣？咖啡廳公審女客人 律師曝店家「致命缺失」
近日一名女子到北市某間網美韓系咖啡聽消費，卻被店內「低消」政策搞的滿肚子火，於是到Google評論區留下1星負評並表達想法，不料店家收到負評後整個「牙起來」，不僅上網肉搜顧客，還到IG連發30幾則限動、公開女子臉書大頭貼「公審」，針對這起「咖啡廳公審」爭議，消基會名譽董事長、律師游開雄也發表客觀想法。
記者張志浩/綜合報導
回顧本次事件，女子吃完中餐想喝杯咖啡，店內咖啡飲品落在100至180元不等，於是她點了140元的燕麥奶後，店員告知內用的低消限制為200元，她本想加點60元的餅乾，當天卻剛好沒有供應，只剩下其它200元起跳的甜點，女子表示她一個人前往，沒有人可以分食，店員反而強制請她外帶，最後女子氣到選擇不消費離開該間咖啡店，沒想到事後卻被咖啡廳公審。
游開雄指出，「首先針對低消，店家應做到消費資訊公開的義務，消費者也要事先了解店內規則再決定是否消費」，不過此次事件看來，後續在結帳時，咖啡廳應該是沒有採取適當的「應變措施」，游開雄認為，商品單價有低於低消、也有高於低消，店家在設立門檻時，應考量自家商品價格，或設計在遇到突發狀況時，可以採取放寬或更動低消的應變措施。
至於事後咖發廳公審顧客的後續，游開雄表示，消費爭議常常發生，但透過網路社群打擾對方家人、朋友，甚至連發多篇貼文，「真的有點太偏激」，且若文中有人生攻擊或過度騷擾的言詞，甚至不排除會觸犯「妨礙名譽」或「跟騷法」，提醒民眾，遇到類似事件務必冷靜處理，網友也不應一時情緒，回過頭過度攻擊店家。