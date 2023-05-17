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「最狂員餐」邀男神張庭瑚客座　拿手菜藏巧思「天天吃我可以！」

▲張庭瑚到「最狂員餐」客座，以辦桌為主題，大啖昔時美味，讓人驚艷他根本是被演藝圈耽誤的廚師。（圖／普橘島）
▲張庭瑚到「最狂員餐」客座，以辦桌為主題，大啖昔時美味，讓人驚艷他根本是被演藝圈耽誤的廚師。（圖／普橘島）

記者葉盛耀/綜合報導

有「最狂員餐」之稱的普橘島，這次「客座」晚宴請來運動男神張庭瑚掌廚出餐，以「辦桌」為菜單發想，以「關於我，和辦桌記憶中的味道」為題，分享他從小到大的美食記憶，讓人驚豔根本是被演藝圈耽誤的廚師，也紛紛覺得他一定有資格去料理實境節目擔任廚師。

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橘子集團的員工餐廳「普橘島」，一天供4餐、每月還會舉辦高級晚宴「客座」，請私廚們來做菜，讓員工用低於市場行情的價格，享受高級9道菜套餐，獲封「最狂員餐」之稱。且「客座」時也破例能邀請非橘人一同參與，開創出獨有的私廚舞台。

▲張庭瑚到普橘島客座，透過餐會分享喜愛的料理，道道具巧思，讓人驚豔。（圖／普橘島）
▲張庭瑚到普橘島客座，透過餐會分享喜愛的料理，道道具巧思，讓人驚豔。（圖／普橘島）
日前的客座晚宴不是大廚，竟是運動男神張庭瑚親掌廚，以「關於我，和辦桌記憶中的味道」為題，設計了醬烏魚子、龍蝦沙拉、清蒸石斑、香菇雞湯、鹽酥炸雞、清口冰沙、紅燒封肉、夫妻肺片、庭瑚拌麵共9道菜，並精選4款酒佐餐。不乏他的私房拿手菜，道道皆蘊藏他的巧思。

「於我而言，做菜是放鬆、是享受、也是純粹愛吃。」張庭瑚說，「起初自己都是外食為主，只會簡單的煮泡麵、煮水餃，反而是成為演員之後，待在家裡的時間變多，開始嘗試下廚後，才發現作菜是件很紓壓的事，意外產生了興趣。」後來他還到泰國餐廳跟著米其林主廚學做菜，並還出了食譜書《沒事，就做菜吧》。

▲首道開胃小菜醬烏魚子就令人驚艷，烤到還帶著「溏心」質地的烏魚子，佐配甜潤多汁的水梨。（圖／普橘島）
▲首道開胃小菜醬烏魚子就令人驚艷，烤到還帶著「溏心」質地的烏魚子，佐配甜潤多汁的水梨。（圖／普橘島）
此次菜色中，首道開胃小菜醬烏魚子就令人驚艷，烤到還帶著「溏心」質地的烏魚子，佐配甜潤多汁的水梨，平衡了鹹度，再以鮭魚卵、魚子醬點綴，更是讓鮮度破表。簡單的清蒸石斑，靠的是他獨有配方調出的魚醬油，魚肉鮮美夠味，恰到好處的熟度更是令人讚嘆男神的精準拿捏。家常到不行的香菇雞湯，不但湯頭喝起來滿口清香，香菇與蟲草的輔佐畫龍點睛，更是讓滋味富有層次。

▲香菇雞湯，湯頭喝起來滿口清香。（圖／普橘島）
▲香菇雞湯，湯頭喝起來滿口清香。（圖／普橘島）
▲紅燒封肉香氣濃馥不油膩，配上上海菜飯捲，很具巧思。（圖／普橘島）
▲紅燒封肉香氣濃馥不油膩，配上上海菜飯捲，很具巧思。（圖／普橘島）
滷到香軟不油膩的紅燒封肉，比坊間封肉鹹度更低一些，卻不掩其香氣與美味，因此張庭瑚選擇不以整碗白飯搭佐，改以更精緻的上海菜飯捲，貼合私廚餐廳意境。待所有人覺得已酒足飯飽時，竟又上了夫妻肺片與拌麵，以牛肚及牛腱為主體，搭配燻豆皮及玉米筍幫助解膩，小菜瞬間晉升為高端餐飲大菜；而拌麵不僅吃的是麵條的Q，也看醬汁調配，噴香夠味又不過於厚重才讓人一口接一口，果真沒多久已碗底朝天，與同桌友人滿意地不禁連聲讚嘆：「天天都吃這碗麵我可以！」
 

▲拌麵的醬汁調得極佳，香氣明顯，各滋味拿捏風味平衡，還搭著小黃瓜、木耳等小菜。（圖／普橘島）
▲拌麵的醬汁調得極佳，香氣明顯，各滋味拿捏平衡和諧，還搭著小黃瓜、木耳等小菜。（圖／普橘島）

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