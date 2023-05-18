徐懷鈺《浪姐4》挨轟划水！人氣「衝破900萬票」 奪台灣女星第1
「平民天后」徐懷鈺參戰陸綜《乘風2023》（又稱《浪姐4》），卻在第一個公演舞台上被批評「划水太嚴重」，引起網路一陣熱議，她16日首度發聲「謝謝大家的祝福與關心，我很好」，讓許多粉絲感到心疼，紛紛湧入留言打氣，在《乘風》節目組舉辦的人氣票選中，徐懷鈺也獲得超過900萬票，票數直衝第3名，成為最有人氣的台灣女星。
記者賴禹妡/綜合報導
《乘風2023》播出賈靜雯、徐懷鈺、陳意涵、李彩樺以及王佳宇第一個公演舞台，5人表演唱跳歌曲《路燈下的小姑娘》，但徐懷鈺卻被觀眾抓包舞步明顯跟不上隊友，中途還不時偷看歌詞提示，表情更是僵硬、不自然，整段表演幾乎沒有她的特寫鏡頭。
話題延燒多日，徐懷鈺16日在IG曬出粉絲送的卡片及禮物，首發聲表示「謝謝大家的祝福與關心，我很好，有你們我會更好，不管你是在哪裡的小怪獸，我都可以感受到你們的心意」，也PO出與同在《乘風》比賽的女星秋瓷炫、李彩樺合照，寫下「妳們的溫暖我很喜歡」。
許多粉絲湧入徐懷鈺的社群平台留言打氣，「要知道還是有很多粉絲都愛你的，自信起來，我們都在」、「好感謝學生時期有妳的音樂陪伴！永遠支持Yuki」、「不要理外界的聲音，做最好的自己，加油」、「拿出最好的妳，享受舞台」。事實上，在《乘風》節目組舉辦的人氣票選中，徐懷鈺的票數已經衝破900萬，僅次於日本女星美依禮芽及中國女星謝娜，同時也是台灣女星中第1名，票數狠甩其他姐姐。