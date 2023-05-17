徐懷鈺《浪姐4》表演翻車被罵爆！傳遭節目組霸凌 IG首露心聲了
台灣歌手徐懷鈺近期參與陸綜《乘風2023》（乘風破浪的姐姐4），卻遭到觀眾痛批表演不認真、打混划水等等，成為網路熱搜，事隔多日，徐懷鈺終於在IG上發文透露心情，並感謝粉絲們送的禮物，直呼：「有你們我會更好！」也讓外界有些心疼。
記者詹鎰睿/綜合報導
徐懷鈺在《浪姐4》裡與賈靜雯、陳意涵、李彩樺以及王佳宇一組，但在第一次的團體公演中，徐懷鈺明顯跟不上隊友舞步，時不時眼神飄移，似乎在偷瞄隊友、偷看歌詞，整體表現差強人意，完全沒有屬於自己的特寫鏡頭，也引來網路大量罵聲，紛紛質疑徐懷鈺不認真是在划水打混。
事情延燒後，徐懷鈺的經紀人也心疼解釋，因為徐懷鈺的彩排時間太過緊湊，與演唱會、商演活動幾乎擠在一起，也承諾未來會和徐懷鈺一同面對所有表演，全力表現給大家，也給她的歌手身分有最好的交代。此外，中國名編劇祝明也看不下去，痛批節目團隊是在職場霸凌，藉機蹭徐懷鈺的熱度，「要說對不起，也是《浪姐4》對不起徐懷鈺。」
面對外界各種聲浪，徐懷鈺昨（16）日終於在IG限時動態上發聲，「謝謝大家的祝福與關心，我很好，有你們我會更好，不管你是在哪裡的小怪獸，我都可以感受到你們的心意。」同時也曬出來自粉絲們的卡片與禮物，一字一句都讓大家相當心疼。
※【NOWnews 今日新聞
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