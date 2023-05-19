立法院會三讀修正通過洗錢防制法部分條文　販賣人頭帳戶重判3年

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蔡清祥當時提到，詐騙犯罪猖獗，造成民眾鉅額財損，而人頭帳戶是詐騙集團最重要的收受詐欺款項的犯罪工具，若無法杜絕人頭帳戶問題，將難以遏止詐騙犯罪。
這次修法重點之一，在於增訂第15條之2條文，明定任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用；委員會審查時，在場立委與官員未達成共識，雖初審通過，但條文保留交黨團協商。
立法院司法及法制委員會5月16日舉行黨團協商，民進黨立委江永昌等人提出修正動議，希望金融機構對人頭帳戶做一定管制，降低再犯風險，而法務部採納並提出修正版本；經朝野立委討論後，保留條文取得共識。全案今天在立法院會處理，在場立委未提出異議，因此三讀修正通過。
三讀條文規定，任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立的帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務的事業，或第三方支付服務業申請的帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。
三讀條文規範，若違反上述規定，除了有警察機關的裁處告誡外，如果以「期約或收受對價而犯之」、「交付、提供的帳戶或帳號合計3個以上」、「經直轄市、縣市政府警察機關依規定裁處後，5年以內再犯」，有這3種情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金。
此外，為有效解決人頭帳戶、帳號問題，三讀條文明定，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務的事業及第三方支付服務業者，得對其已開立的帳戶、帳號，或欲開立的新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號的全部或部分功能，或逕予關閉。
另外，鑑於實務上有收簿集團利用他人經濟困境而引誘交付、提供帳戶、帳號的情事，當警方依規定做告誡處分時，三讀條文規定，警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制。（編輯：蘇志宗）1120519