網紅莫莉「已寄信給IU道歉」！3度發文認了：是我個人的不當行為
時尚KOL網紅莫莉（Molly）因日前出席韓國精品活動時，被發現尾隨、緊抓IU的手，還因此登上韓國媒體版面，即便道歉仍無法平息眾人怒火。今（19）日莫莉再度發聲，認為整件事情她都不該牽扯到粉絲，「事實是我的個人不當行為！」稍早也已經寄信到IU的經紀公司致歉。
記者詹鎰睿/綜合報導
由於莫莉在18日道歉時提到，是因為想完成粉絲們「想看和IU合體」的心願，自己才會有這樣的舉動，結果被不少網友們質疑是在怪罪、牽扯粉絲，也讓不少人心灰意冷，憤而退追，言論再度炎上。
對此，莫莉今日再度發文，「昨天的道歉文寫到，除了我想要合照、以及為了想要完成看到我跟IU合照這件事的莫寶，當下我是很直覺的想著我跟莫寶平時的互動，然後打出這段話，但事實是我的個人不當行為，都不應該牽扯到任何其他人或粉絲。」
莫莉也在文中提到，經友人協助下取得IU經紀公司的聯繫方式，稍早也己經寄出信件向IU表達歉意，最後她也承諾一定會改掉此行為，未來也會更加注意自己的言行舉止，「真的真的對不起，也謝謝願意告訴我真心話的莫寶、還有網友，謝謝你們。」
至於網路上流傳與美甲師的對話截圖，莫莉也在昨晚澄清是假的，雖然會接受所有謾罵與批評，唯獨惡意誹謗，她則絕對不會忍氣吞聲，也不排除尋求法律途徑，「我用生命發誓，我跟公司不可能做這種事，我們也沒能想到這一步。」