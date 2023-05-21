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今迎「小滿」不只開運！濕氣重恐體弱多病　養身飲食重點快收

▲小滿節氣時濕氣較重，在養生上應以「 健脾祛濕」為重點，重視飲食和日常生活習慣。（圖／記者張志浩攝）
▲小滿節氣時濕氣較重，在養生上應以「 健脾祛濕」為重點，重視飲食和日常生活習慣。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

今（21）日是節氣「小滿」，也是是24節氣中夏季的第2個節氣，除了開運、星座運勢上有許多眉角外，扶原中醫診所中醫師黃譯萱提醒，小滿天氣漸熱、環境潮濕、大地陽氣漸盛，是皮膚疾病、腸胃疾病、感冒、中暑、多汗症等疾病好發時間，在養生護體、飲食上更有多處要注意的細節。

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黃譯萱說明，小滿節氣剛好進入梅雨季節，降雨後氣溫涼爽，日夜溫差大，濕氣重的時候，人常出現多種身體狀況，包括便便不成形、胃脘痞悶、食慾不佳、懶洋洋、身體浮腫、困倦、提不起勁、皮膚癢如蕁麻疹、濕疹、汗皰疹，女性還可能有白帶較多的狀況，因此「 健脾祛濕」是養生重點，在飲食上，可以選擇健康而清淡的早餐，減少冰品、甜食、重鹹食物的攝取量，平時也要多運動流流汗、泡腳或泡澡讓身體發汗，並補充足夠水分。

▲健康配圖、保健、肚子痛、拉肚子、便秘、廁所。（圖／記者陳明中攝）
▲人體濕氣重常會造成食慾不佳、腸胃不適等症狀，因此小滿節氣飲食一定要正常，且減少冰品、甜食、重鹹食物的攝取量。（示意圖／記者陳明中攝）
此外，黃譯萱表示，現代人常有用餐時間不固定、暴飲暴食、冰甜冷飲、烤炸辛辣過度等不良的飲食習慣，再加上飲酒、熬夜，長久下來造成脾胃運化功能偏弱，這些都會導致小滿節氣「身體濕氣重」的情況加劇，在此節氣由於環境濕熱，更需注意顧護脾胃。

小滿節氣除了平時飲食的講究，黃譯萱也推薦民眾自製「赤小豆薏苡仁湯」，適合濕熱體質的人飲用，包括時常感覺發低燒、口渴卻不想喝水、小便較黃而量少、食慾差、皮膚搔癢，常長囊腫型的痘痘或婦科有黃稠分泌物的民眾；其中「赤小豆」相較於一般紅豆，型態較小較扁、細長，有利水除濕、排癰腫膿血的功效，大顆的薏苡仁則可以幫助人們想達到利水滲濕、健脾清熱的功能。

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