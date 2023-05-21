今迎「小滿」不只開運！濕氣重恐體弱多病 養身飲食重點快收
今（21）日是節氣「小滿」，也是是24節氣中夏季的第2個節氣，除了開運、星座運勢上有許多眉角外，扶原中醫診所中醫師黃譯萱提醒，小滿天氣漸熱、環境潮濕、大地陽氣漸盛，是皮膚疾病、腸胃疾病、感冒、中暑、多汗症等疾病好發時間，在養生護體、飲食上更有多處要注意的細節。
記者張志浩/綜合報導
黃譯萱說明，小滿節氣剛好進入梅雨季節，降雨後氣溫涼爽，日夜溫差大，濕氣重的時候，人常出現多種身體狀況，包括便便不成形、胃脘痞悶、食慾不佳、懶洋洋、身體浮腫、困倦、提不起勁、皮膚癢如蕁麻疹、濕疹、汗皰疹，女性還可能有白帶較多的狀況，因此「 健脾祛濕」是養生重點，在飲食上，可以選擇健康而清淡的早餐，減少冰品、甜食、重鹹食物的攝取量，平時也要多運動流流汗、泡腳或泡澡讓身體發汗，並補充足夠水分。
此外，黃譯萱表示，現代人常有用餐時間不固定、暴飲暴食、冰甜冷飲、烤炸辛辣過度等不良的飲食習慣，再加上飲酒、熬夜，長久下來造成脾胃運化功能偏弱，這些都會導致小滿節氣「身體濕氣重」的情況加劇，在此節氣由於環境濕熱，更需注意顧護脾胃。
小滿節氣除了平時飲食的講究，黃譯萱也推薦民眾自製「赤小豆薏苡仁湯」，適合濕熱體質的人飲用，包括時常感覺發低燒、口渴卻不想喝水、小便較黃而量少、食慾差、皮膚搔癢，常長囊腫型的痘痘或婦科有黃稠分泌物的民眾；其中「赤小豆」相較於一般紅豆，型態較小較扁、細長，有利水除濕、排癰腫膿血的功效，大顆的薏苡仁則可以幫助人們想達到利水滲濕、健脾清熱的功能。