如同砍斷大腦？台海局勢成全球經濟變數　巴菲特等商界大咖示警

湖南8樓違建倒塌釀54死！中國隔一年才公布報告　將嚴懲62名公職

▲中國湖南去年一處8樓民宅無預警倒塌，如今報告終於出爐，共有62名公職人員遭嚴懲。（圖／取自中新社）
▲中國湖南去年一處8樓民宅無預警倒塌，如今報告終於出爐，共有62名公職人員遭嚴懲。（圖／取自中新社）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國湖南省長沙市去年4月29日發生大樓倒塌事件，一共54人死亡、9人受傷，其中44名大學生罹難。中國官方周日（21日）公布調查報告指出，該事故起因於屋主違法自行違建、加層擴建並用於出租，且事發前2個多小時，屋主在已經明顯出現倒塌徵兆的情況下仍未疏散人員，地方政府也因為放任不管，而有62名公職人員遭嚴懲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國官媒《新華社》、《央視新聞》今天報導指出，去年4月29日湖南長沙市發生一起嚴重的老舊民宅倒塌事故，該建築物因遭住戶自行改建，違規加蓋至8層樓高，於29日午間無預警倒塌，官方卻拖了一個晚上才通報，最終導致54人死亡、9人受傷，直接經濟損失人民幣9077.86萬元（約新台幣4億元），引發中國社會高度震驚，日前中國國務院常務會議也通過該事故的調查報告，下達懲處指令。

報告指出，中國國務院事故調查組認定，這起特別重大的民宅倒榻事故導致的原因包含房主違法違規建設、加層擴建和用於出租經營，地方黨委政府及其有關部門組織開展違法建築整治、風險隱患排查治理不認真不負責，有的甚至推卸責任、放任不管，最終造成重大安全隱患且長期未得到整治。

事故調查組指出，事發前2個多小時，在出現明顯倒塌徵兆的情況下，房主拒不聽從勸告，未採取緊急避險疏散措施，是導致人員傷亡多的重要原因；至於為何房屋整體倒塌，報告內稱這是因為該建物原五層（局部六層）房屋建築結構不合理、穩定性差、承載能力低，在違規加蓋至八層（局部九層）後，導致東側柱和牆超出極限承載力。

調查又認定，從湖南省、長沙市至事發的望城區等相關部門對違法違規行為查處不力、日常監管相互推諉迴避矛盾、整治不認真走過場、房屋檢測機構管理混亂等，因此中央紀委國家監委對事故中涉嫌違紀違法的62名公職人員進行追究問責。

其中黨中央幹部如第二十屆中央委員、重慶市委副書記、市長胡衡華（曾擔任長沙市委書記等職）、湖南省人大常委會黨組成員、原副主任陳文浩以及湖南省委常委、長沙市委書記吳桂英面臨警告處分，貴州省委常委、貴陽市委書記胡忠雄因事故失責遭記過處分；長沙市委副書記、現任市長鄭建新遭嚴重警告處分並免去現職。

事故發生後，當地亦有4名公職人員因嚴重違紀違法並涉嫌職務犯罪被移送司法機關處理，同時，司法機關也對房主和房屋設計、施工人員，檢測公司負責人和技術人員等14人，依法採取強制措施。

反制你的反制！中國宣佈禁購美光產品　稱「未通過網路安全審查」

台灣提案參與世衛大會　中國代表團：唯一出路就是再次挫敗

中國藥企大舉「囤猴」！美國遭斷供　實驗猴單隻價格飆至近百萬

又跳腳！G7領袖峰會反對中國經濟脅迫　駐日大使館： 虛偽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀