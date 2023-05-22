朴敏英接受檢方調查完消失！突現身公開近況 疑似《和老公結婚》
韓星朴敏英去年9月被爆跟詐欺犯詐欺富豪姜宗賢交往，姜宗賢曾在2013至2015年犯下炒股、不正當交易、設空頭公司賺資金等前科，最後被判有期徒刑2年半、緩刑3年、80小時社會公益服務；姜宗賢更是朴敏英當時的公司「Hook娛樂」幕後合作夥伴之一。事發期間，朴敏英主演的電視劇《月水金火木土》開播，去年11月播畢後，她都未推出新作，沉寂4個多月後，期間傳出她將演《和我老公結婚吧》，朴敏英也在IG秀出性感照更新近況。
記者陳雅蘭/綜合報導
朴敏英去年被爆出跟姜宗賢熱戀，已見過彼此父母，朴敏英去年還離開老東家，簽給與姜宗賢有關係的「Hook娛樂」。而「Hook娛樂」事後也爆出許多爭議，甚至私吞昨天來台開唱的李昇基100億元收益、國寶女星尹汝貞也都出走。
朴敏英當時表示已跟姜宗賢分手，澄清「沒有接受金援」，但作為姜宗賢案件相關證人，朴敏英2月也被檢方傳喚接受調查；這段期間她還接下台灣服飾代言，去年11月來台開記者會，但為了避免媒體提問敏感問題，朴敏英跟品牌謝絕娛樂線訪問，僅安排品牌指定的媒體貼近採訪。
朴敏英上一次IG發文是今年1月，相隔4個多月，21日她終於更新近況，曬出穿著黑色細肩小可愛小露香肩，並打上「SOON」，因這段期間曾傳出朴敏英將接演人氣漫改劇《和我老公結婚吧》，所以當她表示「SOON」就令粉絲開心表示：「妳回來了！我好想妳」、「天啊，好開心再看到妳，謝謝妳更新IG，我很想妳」、「等不及它了！」