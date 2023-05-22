成媒體議價立法機關？數位部：尊重行政院、立法院判斷

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立委林宜瑾指出，Google、Meta共同席捲美國7成以上的數位廣告市場，在澳洲、台灣、英國或德國的數位廣告市占率甚至高達8、9成；英國政府的研究顯示，原本媒體有機會賺取的廣告費有3成5流入數位廣告中間商手中。她指出，台灣媒體有3大困境，網路流量遭到跨國平台宰制；新聞產製方式受到跨國平台制約；演算法遭跨國平台掌握，希望政府正視媒體產業困境，並詢問數位部立法作業進度。
李懷仁回應，行政院政委吳政忠在行政院跨部會小組會議，已確立新聞有價立場，政府會協助成立新聞媒體與數位平台的對話平台，目前進度為兩輪6次對話，Google已提出3年內挹注新台幣3億元的新聞數位共榮基金，協助媒體數位轉型；日前也要求數位部、公平會共同研究立委提出的媒體議價相關法案及國外立法架構，包括著作鄰接權、數位稅、澳洲議價模式、基金模式等，哪種模式適合台灣。
林宜瑾說，她已提出《數位新聞發展與民主韌性法》草案，盼媒體經議價、調解、仲裁而得到的分潤，應提撥一定比例專款專用於改善新聞工作者的勞動條件，要求成立數位發展暨民主韌性基金，期盼不論媒體規模大小，只要願意產出優質報導，都能共同受惠，詢問數位部是否支持該草案，願意一肩扛起主管機關責任？
李懷仁表示，數位部跟公平會目前主責研究法制，是否成為立法機關會尊重行政院、立法院判斷。
立委萬美玲表示，數位部是否成為主管機關，要尊重行政院判斷，真的是「丈二金剛摸不著頭腦」，「不就已經是主責機關了嗎？還在尊重什麼」，是否對於自已的責任不太確定？請各單位簡答對於媒體議價的任務。
李懷仁說，數位部目前在跨部會小組的工作大概是2個角色，包括跟數位平台溝通，主責數位對話平台，以及與公平會一起進行各國立法法制研究工作。
文化部、NCC回應，主責調查新聞媒體產業損失、蒐集產業希望採取的立法方向。
萬美玲認為，數位部在溝通平台上，沒有強制性，只能尊重雙方業者，協助溝通，視同沒有角色、是沒有主責能力的主責機關，希望加速立法腳步，賦予數位部力量去執行、監督，希望數位部能擔任媒體議價的主責機關。
李懷仁回應，數位部是主責研究的機關，是否擔任以後立法機關還要尊重行政院、立法院判斷。
萬美玲說，希望除了尊重外，可以強力建議，相信多要求，行政院會採納。
立委鄭麗文批評，議數位部長唐鳳去年承諾今年第一季要提出草案，但已經是遙遙無期，目前是最後一次法制會期，數位部仍未提出媒體議價相關草案，導致本會期無法完成立法，各單位都不積極，害怕成為主責機關，擔憂每拖一年，新聞媒體業者就奄奄一息，會淘汰更多業者，希望數位部更積極扛責，若沒有單位想主責，建議組成獨立專業委員會。
最後教文會決議，數位部要在3個月內、8月底前，研擬各國立法模式並確立台灣立法方向，將相關研究報告送交教文會。