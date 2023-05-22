媒體議價法進度？立委要求數位部8月底前確認立法方向

我是廣告 請繼續往下閱讀
數位部次長李懷仁表示，目前已針對新聞媒體業者與數位平台，召開兩輪6次對話會議，Google願意拿出3年新台幣3億元的新聞共榮基金，協助媒體數位轉型，但這遠遠不夠。
張廖萬堅表示，政府主導兩輪對話會議，都沒有觸及到最核心的法制問題，「還要拖多久？」並質疑Google的3年3億元是如何計算，1年僅1億「就像公關費」，希望媒體不要批評他們？又新聞共榮基金該由數位經濟暨產業發展協會（DTA）獨立管理，這個單位有無公信力，是否會影響言論自由，希望政府能主導共榮基金，並詢問第三輪對話何時進行？
李懷仁說，第三輪召開時間預計於Google委託DTA正式向4大公協會說明詳細申請機制、委員會組成後，就會開始進行，這有一個目的就是讓對話平台成為某種意義上監督基金的程序，數位部將透過對話平台來反映媒體公協會聲音。
張廖萬堅詢問，何時進入中期？進入立法、擬定草案的階段？
李懷仁回應，第三輪開始應該就是中期，會討論立法架構。
張廖萬堅表示，澳洲的強制性媒體議價法對台灣中小型業者不利，建議台灣模式應採強制仲裁的媒體議價法精神，加上共榮基金，讓中小型公益性媒體有生存空間，希望數位部在下個會期前要有實質的立法方向。
立委范雲質詢時要求數位部說明立場，政府應該採「基金制」或「議價制」；數位部數位產業署副署長胡貝蒂回應，基金與議價兩者並不互斥，若能一起納入當然是很好，都可以進一步溝通討論。
范雲說明，她的草案中採行2個制度雙軌，一方面透過雙方協商、讓業者取得合理分潤，解決「媒體產業生存困難」的問題；另一方面，透過基金鼓勵媒體界解決「新聞品質逐步下滑」的問題，讓記者不用被迫於點閱率、演算法，只能用誇大釣魚式的新聞標題、快速交出內容品質參差不齊的稿，而能有支援、有資源的產出深入且高品質的報導。草案亦強調，媒體業者獲得的分潤應有部份用於改善媒體記者勞動條件；且基金運用與分配，應納入基層記者聲音，確保基金的效益能回饋到第一線工作者身上。
立委邱顯智詢問各單位對立法的立場。文化部希望媒體議價法與基金模式併行；國家通訊傳播委員會（NCC）傾向分潤機制；公平交易委員會則盼集體協商，創造優良的協商環境，透過立法，讓業者有多一點談判權力，讓業者能自願完成協商。
最後教文會決議，數位部要在3個月內、8月底前，研擬各國立法模式並確立台灣立法方向，將相關研究報告送交教文會。