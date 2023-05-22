整隻「大王具足蟲」奉上！1碗1480元 拉麵店妹子嚇歪：不敢上班
「大王具足蟲」旋風吹進台灣餐飲界！繼台南有私廚將「大王具足蟲」拿來包壽司後，台北知名拉麵店今（22）也推限定款「大王具足蟲」拉麵，整隻「大王具足蟲」趴在碗上，畫面十分震撼，不過價格也不俗，每碗要1480元，而且採預訂制限量供應。業者說，外場妹妹已經嚇到不敢上班了。
記者徐銘穗/綜合報導
拉麵公子推出的「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，將大王具足蟲以清蒸方式料理，業者說口感與味道介於龍蝦與螃蟹之間，有著濃厚海味，搭配限定款的厚魚介雞白湯拉麵，整隻大王具足蟲趴在拉麵碗上霸氣十足。業者也說，「整隻大王具足蟲的殼還是作為裝飾使用為主」，沒有將其拿來熬湯。
「大王具足蟲」肉含量眾說紛紜，但業者說，「我這次試做的這隻肉蠻多蠻厚的，我們夥伴們都可以分著吃」，並強調沒有聞到網路傳言的「臭味」，猜想可能是切破胃囊，或是不新鮮所致。至於台南廚師高煒智推薦的「生食」，拉麵業者則說「雖然聽說非常鮮甜，但我想還是先不用」。
超驚人「大王具足蟲」拉麵照片曝光後引發網友討論，紛紛留言「太誇張啦」、「想吃吃看」、「好像自然科學博物館的特別企劃」。YouTuber張志祺也跑來朝聖，就連曾拍攝台北11間最強拉麵的YouTuber「壹加壹」也留言笑說：「是在下戰帖嗎？」
大王具足蟲（Bathynomus giganteus）又稱巨型深水蝨，棲息於170公尺至2140公尺深、昏暗無光、攝氏4度的海域，以鯨魚、魷魚等海洋生物的屍體為主食，也會獵食行動緩慢的海參、海綿等。牠們可以忍受長期飢餓，日本三重縣鳥羽水族館曾有隻大王具足蟲絕食5年43天後才死亡的紀錄。