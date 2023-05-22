《不熙娣》詩亞喊告Pag「會上節目和解」？製作人：沒事別找事做
《小姐不熙娣》節目班底Pag先前爆料自己曾邀約某位前女團成員發業配文，但對方得知報價後竟冷回自己是「藝人」，還開出天價報酬，讓Pag直呼：「好像有些人會有藝人病。」事後藝人詩亞（舊名：糖果、斯亞）跳出來承認自己就是事件主角，曬出截圖否認開天價酬勞一事，表示自己遲遲未收到道歉，因此決定開告Pag，對此，節目製作人B2哥（陳彥銘）今（22）日受訪時也表示：「有適合的通告還是會請她們。」至於是否會邀請兩人上節目和解，他則說：「沒事不要找事做！」
記者郭佩蓉/台北報導
Pag因為在節目上爆料某位前女團成員有「藝人病」挨告，對此，製作人B2哥表示目前都在了解狀況：「我覺得從個人層面來說，兩方狀態都有些問題，尤其詩亞這會覺得有問題，我們就予以尊重嘛！」不過他也強調節目無論是從播出、審片到後續製作等，每個流程都是很嚴謹的，節目播出後的後續狀況也很難控制：「我們只能說大家就全力配合，希望大家從內容層面上來說希望大家不要太在意。」
至於Pag目前的狀況如何，B2哥也說自己有關心她：「我們希望做友善的回應。」也承諾並不會因此就不找兩人上通告，「有適合就正常（找）啊，看大家狀態」，但如今Pag引起詩亞不滿提告，被問到會不會找兩人上節目大和解，B2哥也回應：「沒事不要找事做，大家都還在努力和解。」