興富發建案吊臂砸中捷運釀傷亡　時力：民進黨別再阻擾修職安法

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邱顯智表示，時力立院黨團提案修正《職安法》，將現行罰鍰的最高額度拉高3倍以上，讓政府可以針對屢次違法的雇主，裁處更高的罰鍰。另外，針對因違反《職安法》導致職災的情形，也相應提高刑責，將第40條從原本的3年以下，提高為5年以下有期徒刑；第41條則從原本的1年以下，增加到3年以下有期徒刑。
邱顯智表示，相關刑度應比照普通刑法過失致死與過失致傷的規定，才能真正督促雇主重視、落實安全措施，保障勞工和所有國人的生命安全。
陳椒華指出，勞動部和內政部的相關資料也應串接整合。目前內政部建置的「建築工程履歷系統」，其原先是為了提供民眾瞭解建築物建造執照、相關建商的基本資料及獎懲紀錄，以協助消費者選擇品質優良的建案。但是，目前系統中沒有《職安法》、重大職災案件的裁罰肇災紀錄，甚至連內政部自己的建築法裁罰資訊都查不到，應立即檢討工程履歷系統，讓好的建商能被民眾看見，違法累犯的惡質建商被人民抵制。
王婉諭表示，上週時力黨團提出《建築法》修法，希望大幅度提高裁罰金額的上限，並對於重大公安事故，參考公平交易法立法例，以建商的營業收入總額來計算裁罰金額，以真正有效處罰像是興富發這種惡名昭彰、屢罰不怕的惡質建商，改正目前最高罰3萬，對建商完全不痛不癢，把建築法規範當作塑膠的狀況。
王婉諭表示，時力黨團提出逕付二讀，期盼儘快協商討論，力求在本會期結束前完成修法，結果竟遭到民進黨團異議，甚至在異議後，用不出席、不投票的方式，技術性退回時力黨團的修法版本，連具名反對都不敢。
王婉諭表示，本週五時力黨團會再次將《建築法》和《職安法》逕付二讀，要求5月底前完成協商與修法。若有政黨反對，也請具名反對，對全民負責，別再用小動作來護航，阻擋嚴懲惡質建商的修法。
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