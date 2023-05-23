闖民宿性騷擾「當天還結婚」！遭起底是醫師　新郎、親友急關版

大王具足蟲口感極甜！「超奢價」嚇退嘗鮮客　廚師曝原因：很合理

▲大王具足蟲口感極甜，不少民眾想試卻被高價給嚇退。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
▲大王具足蟲口感極甜，不少民眾想試卻被高價給嚇退。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）

記者李惠婷/綜合報導

近日掀起一股「大王具足蟲」旋風，不僅有私廚用牠來包壽司，台北知名拉麵店拉麵公子也推出限定款大王具足蟲拉麵，不過價格相當不俗，每碗要1,480元之外，還必須是提前預約的熟客才能吃到，相關話題引起熱議。對此，「Jacky Bistro預約制餐酒館」便於臉書分享大王具足蟲料理價格高昂的原因，並分享入口的實際感想：「肉真的很甜」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Jacky Bistro預約制餐酒 20日於臉書發文，表示自己是黑暗料理界的王者，不管是鱷魚、蜥蜴、青蛙、蛇、蜘蛛和蟑螂等等都有料理過，並表示其實世界上的許多動物都能煮成美食，像是聽起來很恐怖的森蚺，在印尼其實是道家常料理。

▲台南廚師高煒智把「大王具足蟲」的肉拿來包豆皮壽司。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
▲台南廚師高煒智把「大王具足蟲」的肉拿來包豆皮壽司。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
關於最近話題極熱的「大王具足蟲」，廚師表示自己在五年前就已料理過，他以美食家的身份掛保障「肉真的很甜，肝胰腺味道更甘甜」，「我試著生食的時候嚇到，因為那個肉的甜度超越了龍蝦與干貝」，不少年輕人也對這道料理有興趣，只是現實面問題是「非常昂貴」。

廚師以活體龍蝦為例，平均一斤兩千、賣到海產店大概賣到一斤六千，若要吃到一隻三斤的龍蝦就要價一萬八，便宜的也得一萬三，而在這秤斤算出的一萬八的價格中，可能殼的重量就佔一萬以上。

大王具足蟲同理，至少要秤到兩、三斤才會有肉，且絕大部分的重量都是水份、內臟跟殼，但畢竟該物不是想吃就有，稀有、難抓的狀況下使其價格必定不凡，以他們餐廳做成五吃來說，一隻看重量大約五千起跳，「就是吃一個稀有，吃一個解鎖」。

大王具足蟲專吃海底腐屍！今淪盤中飧　眾喊別吃：人類太狠了

大王具足蟲熱潮！這區漁港有機會買到　學者研究：台灣已吃半世紀

台灣吃「大王具足蟲拉麵」登外媒！香港人嚇壞：寧願吃兔兔

大王具足蟲拉麵爆紅！留言「整排藍勾勾」吐爆　一般人根本吃不到

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀