大王具足蟲口感極甜！「超奢價」嚇退嘗鮮客 廚師曝原因：很合理
近日掀起一股「大王具足蟲」旋風，不僅有私廚用牠來包壽司，台北知名拉麵店拉麵公子也推出限定款大王具足蟲拉麵，不過價格相當不俗，每碗要1,480元之外，還必須是提前預約的熟客才能吃到，相關話題引起熱議。對此，「Jacky Bistro預約制餐酒館」便於臉書分享大王具足蟲料理價格高昂的原因，並分享入口的實際感想：「肉真的很甜」。
記者李惠婷/綜合報導
Jacky Bistro預約制餐酒 20日於臉書發文，表示自己是黑暗料理界的王者，不管是鱷魚、蜥蜴、青蛙、蛇、蜘蛛和蟑螂等等都有料理過，並表示其實世界上的許多動物都能煮成美食，像是聽起來很恐怖的森蚺，在印尼其實是道家常料理。
關於最近話題極熱的「大王具足蟲」，廚師表示自己在五年前就已料理過，他以美食家的身份掛保障「肉真的很甜，肝胰腺味道更甘甜」，「我試著生食的時候嚇到，因為那個肉的甜度超越了龍蝦與干貝」，不少年輕人也對這道料理有興趣，只是現實面問題是「非常昂貴」。
廚師以活體龍蝦為例，平均一斤兩千、賣到海產店大概賣到一斤六千，若要吃到一隻三斤的龍蝦就要價一萬八，便宜的也得一萬三，而在這秤斤算出的一萬八的價格中，可能殼的重量就佔一萬以上。
大王具足蟲同理，至少要秤到兩、三斤才會有肉，且絕大部分的重量都是水份、內臟跟殼，但畢竟該物不是想吃就有，稀有、難抓的狀況下使其價格必定不凡，以他們餐廳做成五吃來說，一隻看重量大約五千起跳，「就是吃一個稀有，吃一個解鎖」。