7、8年級生的回憶！李聖傑這首歌太經典 他卻不再唱了
在7、8年級生的時代，是歌手百花齊放的時期，演唱者留下了經典歌曲後，有的選擇繼續在演藝圈打拚，有的則是選擇轉行，不變的是，這些歌曲陪伴著許多人成長，《NOWnews今日新聞》以「你一聽就有印象的這首歌，誰唱的你知道嗎？」為主題，做為期7天的民調，近來結果出爐，由李聖傑的〈痴心絕對〉獲得最高票，不過他在4年前卻宣布暫時不再唱這首歌；王心凌的〈愛你〉緊跟其後，黃義達的〈那女孩對我說〉拿下第3名。
記者吳雨婕/綜合報導
李聖傑的〈痴心絕對〉推出至今滿21年，至今依舊令人難忘，當旋律一響，幾乎人人都能哼唱出歌詞「直到那一天，妳會發現，真正愛妳的人獨自守著傷悲」，而且李聖傑在2019年宣布不再唱〈痴心絕對〉，身為高雄人的他，當時剛好就是在家鄉唱了第9999次的〈痴心絕對〉，他表示之所以不再公開演唱這首歌，是因為要把第1萬次留給自己最重要的演唱會，作為歌唱生涯的里程碑。
王心凌的經典歌曲有許多，但真正讓人陷入回憶殺裡的，還是那首〈愛你〉，MV裡她穿著可愛的制服、百褶裙，充滿青春氣息，綁著俏麗馬尾，跳著可愛舞蹈，搭上悅耳旋律，讓人瞬間重回當年的青澀高中時期。王心凌去年錄製《乘風破浪第三季》，再度換上制服，完全無違和，經典歌曲不僅對7、8年級生來說是回憶殺，對王心凌而言也是歌手生涯的經典。
黃義達的〈那女孩對我說〉3年前被網路歌手Uu翻唱，Uu重新詮釋出不同風格，也讓這首歌曲再度進入大家視野，恰巧，神隱多年的黃義達，於去年8月11日也就是生日當天，開始更新社群媒體，宣布正式回歸，還參與錄製了節目《披荊斬棘》，選唱的歌曲也是這首代表作〈那女孩對我說〉，雖然詮釋歌曲的方法變了，但旋律、歌詞還是那麼熟悉，引得全場都跟著大合唱。
此外，還有TANK〈專屬天使〉、范逸臣〈I Believe〉、阿杜〈他一定很愛你〉、弦子〈沿海地帶〉、蕭瀟〈握不住的他〉、劉力揚〈眼淚笑了〉、許慧欣〈愛情抗體〉等，都是7、8年級生心中的經典歌曲。