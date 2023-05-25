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台大性平會選舉結果出爐了！「與阿嬤纏綿」候選人得票數曝光

▲台大最近各種選舉都出現爭議，先是經濟系學會長的政見出現歧視，後又有性平會候選人稱自己與阿嬤發生過關係。（示意圖／翻攝國立臺灣大學臉書）
▲台大最近各種選舉都出現爭議，先是經濟系學會長的政見出現歧視，後又有性平會候選人稱自己與阿嬤發生過關係。（示意圖／翻攝國立臺灣大學臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣大學近日進行學生組織選舉，包括學生會長、性平委員及學生代表等，但經濟系與社科院先後引發歧視、仇恨風暴，接著又有性平委員候選人在選舉公報上，自述經歷「跟阿嬤發生過性行為（真的！）」再度引發譁然。而性平委員會選舉結果出爐，該名候選人僅獲得158票慘敗，無緣委員職位。

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台大性別平等教育委員會學生委員的選舉公報上，一名法律系候選人在經歷上寫「跟阿嬤發生過性行為」，還括號強調是真的，其他經歷包括「被送過性平會」、「送別人去性平會」、「砍過椰林大道的椰子樹，整顆砍掉」。

▲台大椰林大道。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）
▲椰林大道是台大象徵，惡搞選舉公報的性平候選人確曾砍過椰林大道的椰子樹，將其整顆砍掉。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）
該生惡搞選舉公報言論在同溫層被推爆，「超好笑」、「幫你澄清不是親阿嬤」、「笑死，這什麼」、「這超厲害，有料」、「respect」，但卻在Dcard、臉書上都引發批評，「高智商的笑點是不是都有一點怪怪的啊」、「無聊當好玩，自毀前途」。

這場選舉在昨（24）進行投票，共有9人參選性別平等教育委員會學生委員，應選5人。根據臺大學生會選委會昨晚在臉書發布訊息，最終前5名得票數分別為472票、381票、270票、196票和192票。該名喊「與阿嬤發生過性關係」的法律系候選人得票數為158票，排名倒數第三，無緣性平委員一職。值得注意的是，該選舉總投票數僅1970票，投票率5.89%。

▲該生在個人臉書分享惡搞選舉公報內容，寫道「這是本人第一次出現在選舉公報上」，有網友挺他認為有趣，但也有人提醒玩笑過頭了。（圖／翻攝台大選舉公報）
▲候選人在個人臉書分享惡搞選舉公報內容，寫道「這是本人第一次出現在選舉公報上」，有網友挺他認為有趣，但也有人提醒玩笑過頭了。（圖／翻攝台大選舉公報）
事後該學生也在臉書上謝票，祝賀當選人，直言此次選舉收到許多辱罵、嘲諷和恐嚇，心理上相當難受，幸虧有學長與助教給予關心，希望大家持續關注校內性平議題。

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