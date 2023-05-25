台大性平會選舉結果出爐了！「與阿嬤纏綿」候選人得票數曝光
台灣大學近日進行學生組織選舉，包括學生會長、性平委員及學生代表等，但經濟系與社科院先後引發歧視、仇恨風暴，接著又有性平委員候選人在選舉公報上，自述經歷「跟阿嬤發生過性行為（真的！）」再度引發譁然。而性平委員會選舉結果出爐，該名候選人僅獲得158票慘敗，無緣委員職位。
記者徐銘穗/綜合報導
台大性別平等教育委員會學生委員的選舉公報上，一名法律系候選人在經歷上寫「跟阿嬤發生過性行為」，還括號強調是真的，其他經歷包括「被送過性平會」、「送別人去性平會」、「砍過椰林大道的椰子樹，整顆砍掉」。
該生惡搞選舉公報言論在同溫層被推爆，「超好笑」、「幫你澄清不是親阿嬤」、「笑死，這什麼」、「這超厲害，有料」、「respect」，但卻在Dcard、臉書上都引發批評，「高智商的笑點是不是都有一點怪怪的啊」、「無聊當好玩，自毀前途」。
這場選舉在昨（24）進行投票，共有9人參選性別平等教育委員會學生委員，應選5人。根據臺大學生會選委會昨晚在臉書發布訊息，最終前5名得票數分別為472票、381票、270票、196票和192票。該名喊「與阿嬤發生過性關係」的法律系候選人得票數為158票，排名倒數第三，無緣性平委員一職。值得注意的是，該選舉總投票數僅1970票，投票率5.89%。
事後該學生也在臉書上謝票，祝賀當選人，直言此次選舉收到許多辱罵、嘲諷和恐嚇，心理上相當難受，幸虧有學長與助教給予關心，希望大家持續關注校內性平議題。