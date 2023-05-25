餐飲業沒人休8天？炒飯店老闆嗆明「師徒制」 學徒月領3萬操28天
近年來缺工問題嚴重影響部分行業，其中又以旅宿、餐飲兩大行業尤為嚴重。然而近期就有民眾出面爆料，一間炒飯店老闆開月薪3萬請員工，卻表示「餐飲業沒人在休8天」，常態性讓員工每月上班28天，遭遇曝光也引爆輿論熱議。
記者潘毅/綜合報導
一位女網友在臉書《爆料公社》上踢爆，自己弟弟在某間炒飯店工作2年多，每個月薪水3萬元，每天上班9.5小時，而休息日則只有4天，但平時會常態性加兩天班，等於「每個月上班28天，加班兩天都多給一千，每個月實領薪水32K」，老闆還強調「店裡是師徒制，餐飲業不適用月休8天」。
而當事人弟弟因為沒有太多工作經驗，直到被家人發現後才發現待遇太誇張，但聯絡老闆後只得到大小聲應對，目前已經向勞工局申訴，決定走官方流程來處理，原PO也感嘆「只能交給勞工局，給一個公平性的處理」。
完整事件被披露之後，讓不少網友訝異「台灣的問題根本不是缺工，是慣老闆缺工」、「炒飯的動作超傷手，之前跟別間炒飯店老闆聊過，幾乎都有職業傷害，所以月薪3萬是什麼鬼...」、「加油站做PT的一天8小時做22天都比這個多」、「陋習到現在都沒變，以前當學徒時最常聽老闆在那邊說：最早時學徒還要給師傅錢學技術咧，現在肯給你一萬多已經對你很好了」。