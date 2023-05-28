房市／委外清潔價格霧煞煞？信義房屋教你看門道

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而網友詢問的屬於估價清潔，通常是指清理現在無人入住的空屋，因清理目的不同，著重的項目與價格皆有所差異，故估價師會先了解目的後，再提供報價與規劃。例如：清潔是準備要入住，委外人員除了全面清理以外，還會特別加強細部，包括櫥櫃、天花板縫隙等等，因此報價較高。如果是為了後續出售、賣相好，清潔項目就會以地板等大面積為主，故費用相較前述入住前清潔低。另外若是裝潢後的清潔，就會依據裝潢的項目而定，如泥作工程因為產生較多粉塵，因此清潔費用也會較高。
因實際費用仍需視現場狀況以及服務項目而定，合作前盡量請對方到現場估價，若無法實地前往，除以照片、影片替代外，消費者務必要詳述欲打掃物件的狀況，包括坪數、樓層、格局、使用狀況等，若家中有特殊建材或其他要求也需一併提出等等，以利估價師提供報價。
信義居家提醒，除了價位，合作前另外要確認計費方式是責任制或是計時制，前者合作以雙方驗收後才會結束，若是後者則是時數計算，時間到不論是否有打掃完就算合約完成。建議挑選可分至少兩次付款的廠商為佳，簽約交付訂金，以利廠商先行預訂服務人力；尾款於房屋清潔驗收、雙方確認點交完畢後再行付款，避免廠商離開後發現未落實合作內容卻求助無門。
針對網友的提問，信義居家表示，因為估價清潔屬客製化服務，牽涉到的細節眾多，因此價格差異大，且坊間的清潔服務專業度不一，市面上常見的計時人力清理與專業清潔公司在清理手法、使用的清潔劑與清理速度都會有些差距，較無法單看報價來推論合理與否，建議選定合作對象後，務必將希望施作的內容、費用及付款方式或特殊條件，紀錄於報價單上或是與廠商的文字紀錄中，以免後續爭議。若無熟悉的廠商，可透過專業的服務平台預約，透過第三方篩選有信譽的廠商、提供有保障的服務，讓消費者安心託付、順利完成。