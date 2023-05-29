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馬辣「爆汁玉荷包」今起吃到飽！限7門市　身分證中2碼吃爆大蛤蜊

▲馬辣夏季最強「玉荷包無限吃到飽」今起限定7門市開吃！6月升級活動，身分證/健保卡號含「1、3、6」對中任2碼，全桌再享「XXL大蛤蜊」吃到飽！（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣夏季最強「玉荷包無限吃到飽」今起限定7門市開吃！6月升級活動，身分證/健保卡號含「1、3、6」對中任2碼，全桌再享「XXL大蛤蜊」吃到飽！（圖／馬辣集團提供）

記者蕭涵云/台北報導

馬辣夏季最強「玉荷包無限吃到飽」今天登場！嚴選台灣最南端恆春半島產的玉荷包，果肉彈嫩又香甜，今（29）日起限定7門市開吃！而且6月升級活動，2成人以上同行，其中1人身分證/健保卡號含「1、3、6」對中任2碼，或出示「軍警證」，全桌再享「XXL大蛤蜊」吃到飽！

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馬辣集團6月1日至6月30日推出「6月升級活動」，活動期間含2成人以上同行，提前至少一日預約訂位，並主動告知參加活動，其中1人出示身分證/健保卡號含「1、3、6」對中任2碼（可重複，例如11、66），或出示「軍警證」，全桌再享「XXL大蛤蜊」吃到飽！

活動期間內，新馬辣、新馬辣Plus+，選擇指定方案「極上雙和牛」，則全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」，數量有限，售完為止。

▲馬辣「爆汁玉荷包」吃到飽，嚴選台灣最南端恆春半島產的玉荷包。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣「爆汁玉荷包」吃到飽，嚴選台灣最南端恆春半島產的玉荷包。（圖／馬辣集團提供）
▲玉荷包果肉彈嫩、厚實又多汁，甜度高達16度。（圖／馬辣集團提供）
▲玉荷包果肉彈嫩、厚實又多汁，甜度高達16度。（圖／馬辣集團提供）
5月29日今起再祭出夏季最強「爆汁玉荷包」無限量吃到飽！選用生長在台灣最南端恆春半島的玉荷包，受到落山風、特殊氣候和土壤的影響，長成果肉彈嫩、厚實又多汁的「爆汁玉荷包」，甜度高達16度，香甜中帶有微微果酸、與淺淺特殊奶香，迷人風味擄獲不少饕客。

尤其玉荷包只在初夏才有，產期短、產量稀少而價格高，今起限定馬辣全台7家門市開吃，供應約2至4週，由產地新鮮直送、RO活水洗淨再擺上冰櫃，不限平、假日，不限餐期全時段皆提供民眾自取。

「玉荷包無限吃到飽」全台限定7門市包括公館店、西門店、信義店（有包廂）、南京店（有包廂）、復興店（有包廂）、中山店、漢口店。饕客們把握時間開吃囉。

▲馬辣「爆汁玉荷包」吃到飽，今起登場。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣「爆汁玉荷包」吃到飽，今起登場。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣6月升級活動，身分證/健保卡號對中任2碼，全桌再享「XXL大蛤蜊」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣6月升級活動，身分證/健保卡號對中任2碼，全桌再享「XXL大蛤蜊」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
另外，在桃園打造戶外婚宴莊園的青青格麗絲港點百匯，主打現點現做的港式料理及粵菜無限享用吃到飽，5/29起也浪漫推出「我愛青青 5277」優惠活動，身分證同時對中3碼「5、2、7 」的幸運兒，可享幾歲送幾顆鮑魚，免費吃相當於今年度歲數的「磯煮鮑魚」顆數，而且活動持續到6月底。

5月29日至6月30日每周一至周五至餐廳消費，至少提前一天預訂用餐，秀出身分證字號同時包含「5、2、7」中3碼的幸運兒，用餐前主動告知參加免費吃鮑魚活動，並出示相關證件提供服務人員確認，即可免費享有今年度歲數的「磯煮鮑魚」，幾歲送幾顆鮑魚！提醒大家，活動訂位數最低需達兩人，每組訂位限一人兌換。

▲桃園青青格麗絲港點百匯吃到飽，5/29推出「我愛青青」優惠活動，身分證同時對中3碼「5、2、7 」的幸運兒，可享「幾歲送幾顆鮑魚」吃到6月底。（圖／青青格麗絲港點百匯提供）
▲桃園青青格麗絲港點百匯吃到飽，5月29日也推出「幾歲送幾顆鮑魚」優惠。（圖／青青格麗絲港點百匯提供）
▲「港點百匯」主打現點現做的超過 60 道經典粵菜料理與精緻獨特的港點。（圖／青青格麗絲港點百匯提供）
▲「港點百匯」主打現點現做的超過 60 道經典粵菜料理與精緻獨特的港點。（圖／青青格麗絲港點百匯提供）

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