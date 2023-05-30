阿滴上Joeman頻道秒被酸！「鄉民反應」他神預言 高EQ自嘲不演了
YouTuber阿滴近日上Joeman最經典的「對決系列」節目，兩人在美國共享牛排，順便慶祝阿滴的生日，Joeman大方請阿滴吃破萬元的牛排，場面十分溫馨。不過，阿滴在Joeman發布影片之後，就立刻神預言自己一定會被鄉民開酸，甚至表示「又要拿吃素的事情」來說嘴，於是搶先在鄉民發文前自嘲，沒想到真的完全命中！讓不少觀眾表示「笑死！真滴不演了，要酸就來酸」、「真滴高EQ」。
記者張嘉哲/綜合報導
Joeman日前發布新影片「美國版牛排對決」，並且邀請當時人也在美國西雅圖的阿滴共同拍攝，他們先是到一家當地名店「ASadero Ballard」用餐，總共點了兩份牛排，一份美金41元（大約台幣1230元）、一份美金44元（太約台幣1320元），雖然看似還是有點小奢華，不過以西雅圖的物價來看，大概要除以三才能比擬台灣的價格，Joeman也表示「大概是台灣貴族世家的等級，不過貴族世家有沙拉吧」不過整體吃下來兩人還是覺得相當不錯。
後來Joeman與阿滴又前往另一家奢華牛排館，名為「Ascend」，是一個位於31樓高的景觀餐廳，點了一個乾式熟成的戰斧牛排，美金208元+30%服務費、小費，大約台幣7000多元；另外則是點了日本宮崎縣A5和牛，1盎司售價竟然高達51元美金，最終他們點了6盎司，等於306美金+30%服務費、小費，一塊牛排就要價破萬台幣。兩人吃完後大力讚賞。
而影片最後Joeman結語的時候表示，這集出來的時候會不會又有人說「阿你不是吃素嗎？」阿滴則苦笑回應「我很早就不吃素了，謝謝大家關心」讓Joeman笑到不行，事後在影片發出後，阿滴更是直接留言自嘲「有阿滴必噓！」另外他也早就預言到有鄉民會拿他吃素這點攻擊，於是又再度回應「然後在你問之前：對！我沒在吃素了」笑翻不少觀眾。
而在影片上架大約三小時後，PTT還真的出現貼文表示「我朋友啦，他原本說吃素，因為皮膚炎，而且要愛地球，但後來又說是海鮮素，就是不吃紅肉跟家禽類，但是剛剛看他跟另一個肥宅去美國吃牛排，那麼牛排算是一種海鮮素嗎？理性討論喔！」等於阿滴完全早知道鄉民的慣性，提前高EQ回應，讓不觀眾表示「真滴在自嘲，笑死」、「本人搶走鄉民要酸的這句話也太狠了.....」、「你這個先留言自嘲，已經證明你不是吃素的了」。