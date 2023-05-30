八和燒肉敦北店大開和牛樂園慶生派對 全球唯一沉浸式MR體驗生日
一位難求的「八和和牛燒肉專門店」，連續三度獲得米其林餐盤推薦，百坪敦北店進駐南京復興商圈正式開幕，隱身在神秘西服店裡吃日本三大和牛A5級「近江牛」！現在更於獨立包廂打造全球唯一「沉浸式 MR 體驗生日派對」，以前瞻 MR 混合實境互動加上驚喜彩蛋，超有臨場感的和牛樂園幫壽星朋友慶生。
記者蕭涵云/台北報導
「八和和牛燒肉專門店」2019年於信義安和商圈開幕，創辦人陳彥豪以「和牛一頭買」形式，搭配職人分切，為饕客拆解出30多個部位，設計出「生牛肉、壽司、霜降、赤身、牛排、逸品、湯品、主食」八大和牛主題料理，使而得名並大受歡迎。
第二間百坪敦北店5月見客迅速訂位爆滿，為迎合台灣飲食市場改變，嚮往外出用餐的極致體驗，陳彥豪再攜手互動細胞 Visual Fun 創辦人顏武雄 Joy，在獨立包廂打造全球唯一「沉浸式 MR 體驗生日派對」。由壽星親自啟動引領朋友進入生日派對，只見餐桌上浮現超有臨場感的和牛樂園，可愛的近江牛們開心乘坐旋轉木馬、瘋狂咖啡杯，更有逼真的摩天輪、馬戲團帳篷等設施；還有用手觸動便會掉下扭蛋的隱藏機關，壽星和賓客可是會獲得不同的互動效果。
隨著火車穿梭時空蟲洞，駛離餐桌在大家頭頂撒出禮盒從天而降，拍打也能看見小驚喜。最後隨著巨大蛋糕現身，更引出飛碟夥伴列隊，一起秀出Happy Birthday拉旗，並歡樂地迸出彩花。當派對儀式進行到最嗨時，桌上更浮現只有壽星能開啟的神秘禮物，驚喜連連。而「八和和牛燒肉專門店」更為主角獻上特製慶生蛋糕，虛實體驗生日超過癮。
「八和和牛燒肉專門店」餐點不只好吃、同樣擁有滿滿儀式感，陳彥豪團隊掌握「相機先食」熱潮，設計讓老饕都難以忽視的精彩擺盤，搭配專人桌邊客製化服務，烈焰炙燒肥美和牛、生蛋黃滑入和牛蓋飯、滾燙高湯沖刷和牛在碗裡旋轉，用餐彷彿一場show time。
推薦「八和和牛燒肉專門店」必吃菜色！生和牛黃金肥瘦比例 3:7 調配而成的「八和生牛肉手卷」，轉化壽喜燒、搭配馬糞海膽與苗栗靈芝蛋打造的「八和金鑽燒」，靈感源自台南名物的「涮和牛牛肉湯」，趣味翻轉記憶、真的和牛「牛舌餅」，還有打開荷葉迸發清香的「牛油拌飯」。
另外，乾杯集團則響應政府推動台灣觀光，推出「Welcome to Taiwan！KANPAI welcomes you！」待客活動，凡前往旗下兩大燒肉品牌「老乾杯」與「乾杯燒肉居酒屋」用餐，向服務人員出示來台旅遊的憑證，即可免費享用日本廣島特色的「日本和牛炎肉」。限量2萬份，送完為止；合計將送出總價值近400萬元和牛。