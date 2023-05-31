星巴克「買一送一」　CoCo聯名蜘蛛人！珍珠鮮奶茶「第二杯半價」

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星巴克最新SAY YES SUMMER「夏日數位體驗」上週末開抽預領券，即日起至6月11日完成夏日趣味數位體驗遊戲，了解夏日咖啡運勢，就可獲得限定的專屬優惠。例如5月20日、5月21日預領券，兌換期間為獲券日後2天，今起開始兌換，最後兌換至6月11日，長達22天「買一送一」、「第二杯半價」優惠可以喝。
提醒大家，活動參與方式為透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束；至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用，切換帳號請重新排隊。請先確認不適用門市。
📌CoCo都可：聯名蜘蛛人！珍珠鮮奶茶「第二杯半價」
CoCo都可近期聯名6月21日才上映的《蜘蛛人：穿越新宇宙》電影，打造3款聯名杯身。今天適逢週三好友日祭出好康優惠，固定五分糖、少冰的珍珠鮮奶茶(L)，透過LINE官方帳號領券可享「第二杯半價」優惠；提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限5月31日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣。