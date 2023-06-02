73萬健身YTR也被騙眼淚！麵包包罹癌前　稱與《金師傅》患同罕病

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麵包包昨（1）晚在IG認了「謊稱罹癌，騙了大家3年」，消息讓病友社群「我們都有病」執行長、本身也是淋巴癌康復病友的謝采倪感到震驚，但曾經採訪麵包包的謝采倪，不願公開更多2人相處過程與心得感受。
不過，麵包包更多的過往還是逐一被攤開，她3年前、在自稱確診胰臟癌末期前5個月，曾接受當時的健身教練、YouTuber「健身葛格Peeta」訪問，而她11年前被拍成微電影的那場19歲車禍，這次在Peeta的影片中傷勢更嚴重了，「醫生宣判我下半身癱瘓，嚴重到要包尿布」，幸好2、3個月後「奇蹟康復」。
麵包包在影片中說，過了幾年她「病情反覆」，稱被醫師診斷是「多發性硬化症」，最慘下場會全身不能動，她也說因為罹患「多發性硬化症」，想讓自己多增加肌肉量延緩病情而開始健身。
她也在影片中說，「就算我的訓練會不斷歸零，我還是會告訴自己在還能努力的時候千萬不要放棄，堅持下去就可以看到希望。」12分鐘9秒的感人影片，吸引超過20萬人次觀看。
音樂人前男友黃建東3年前也來留言「每次遇到麵包都會更有動力」，網友也說「這個故事不只有帶給我們一點點的正能量，是超大的正能量，太勵志了！」不過，目前「健身葛格Peeta」仍沒有針對此事做出任何回應。
什麼是「多發性硬化症」？台大醫院神經部曾在網站上說明，多發性硬化症（Multiple Sclerosis，簡稱MS），病灶位於腦部和脊髓，是常見的中樞神經系統非外傷性疾病，屬慢性疾病，有一個間斷發作的病程。
全球估有120萬人罹患多發性硬化症，主要在年輕成年人群中發病，每個人發作情況差異很大，病症也不一樣，疾病的確切病因等許多方面目前都無法解釋，也無法預防發病。
而韓劇《浪漫醫師金師傅》中，影帝韓石圭飾演的外科天才醫師金師傅，正是為「多發性硬化症」所苦，在第三季上周釋出的劇情中，他為愛徒徐宇鎮遭鋼筋刺穿的左手進行神經縫合手術，一度在執刀時發病，出現右手僵硬握拳，無法動彈，差點無法完成手術。