4位明星人設大翻車！王思佳不認假包　王力宏愛家形象破滅

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王思佳—假包風波不承認
王思佳常在自己YouTube頻道、上節目秀自己的名牌包，營造出貴婦人設，沒想到近日被網友發現疑似帶假的愛馬仕包上節目，人設翻車。事後她開直播證實，有送驗包包結果是真品，並在鏡頭前落淚強調「我的人設不需要假裝」。不過，網友持續挖出她的香奈兒包，正品LOGO是COCO她的卻是寫COOO、還有2022年才上市的包包2021年就出現在王思佳YouTube影片中等疑點，她都沒做出解釋，過了幾天後漸漸復出，令不少支持她的人心寒。
白家綺—阻止小甜甜報警家暴
白家綺長相甜美，演出不少八點檔，有本土劇女神封號，今年年初小甜甜爆出婚變，她原本加入的宋逸民牧師的教會「藝起發光」，發生家暴第一時間前夫宋晉賢告知教會，小組長白家綺夫婦立刻安撫小甜甜要她忍下來，「把這件事當成心裡那個不能說祕密不行嗎？」
事後小甜甜揭露兩人對話，白家綺慘被網友砲轟，「自己也有女兒，還能叫別人容忍家暴。」「我記得你是第二婚姻的女人，照你的邏輯思維你為什麼要離婚？你應該要包容第一任才對啊！」「只打一次要原諒，那你前夫也只外遇一次，你幹嘛離婚？」女神形象翻車。
小甜甜—堅稱沒虐狗第一時間卻說謊
小甜甜跟前夫宋晉賢離婚撕破臉，日前宋晉賢突控訴小甜甜虐狗，指出她的狗狗「茼蒿」受了很大的傷第一時間卻不帶去處理，讓小甜甜激動開直播聲明自己絕對沒虐狗，事後她才承認自己說謊。小甜甜表示狗狗是自己要幫她修毛時，不小心用剪刀劃傷牠的，並向眾人道歉自己為了反擊前夫而說謊，「當下我完全失去理智我覺得被前夫污名化了，我好氣他！為了說明自己絕對沒有虐狗，我卻用各種謊言來否認茼蒿受傷」。
王力宏—愛妻愛家形象破滅
歌手王力宏在被前妻爆料私生活混亂前，形象正面，幾乎無負面新聞，是長相帥氣受歡迎的音樂才子。前妻李靚蕾2021年底，在自己IG爆出王力宏不為人知一面，包含出軌、婚後被言語霸凌、不顧孩子的感受、主動為小三提出離婚等等，李靚蕾連續揭露王力宏種種荒謬言論，讓王力宏形象一夕崩壞，最後王力宏道歉，沒多久他又帶三名男性工作人員試圖闖入李靚蕾住宅，李靚蕾發出不自殺聲明。近日，王力宏在海外開唱漸漸復出試水溫，在台灣人氣是否依舊，還有待觀察。