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《人選之人》編劇爆遭業界前輩性騷擾！臉書痛訴：相信我不是唯一

▲日前正夯的Netflix政治影集《人選之人—造浪者》編劇簡莉穎，在臉書上分享曾被知名作家性騷擾的經驗。（圖／公視）
▲日前正夯的Netflix政治影集《人選之人—造浪者》編劇簡莉穎，在臉書上分享曾被知名作家性騷擾的經驗。（圖／公視）

記者賴禹妡/綜合報導

民進黨近日爆發性騷擾爭議，引起社會議論，對此，日前正夯的Netflix政治影集《人選之人—造浪者》編劇簡莉穎，也在臉書上分享曾被知名作家性騷擾的經驗，希望能藉此提醒對文學、藝術或某業界有憧憬的年輕人提高警覺心。 

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簡莉穎今（2）日在臉書上發文指出，她就讀文化大學戲劇系三年級時，正在修一堂導演課，當時她想導蘇珊桑塔格的劇本，便在網路上尋找所有相關書籍來閱讀，她查到桑塔格的中譯本是由一名知名作家出版，還和桑塔格是朋友，「彼時我對那樣的文化工作者充滿嚮往」。 

▲《人選之人-造浪者》劇組團隊挑戰台灣首次封街凱達格蘭大道拍攝。（圖／Netflix）
▲Netflix政治影集《人選之人—造浪者》日前上架後，受到觀眾廣大好評。（圖／Netflix）
於是簡莉穎寫信給該名作家，希望能購買所有桑塔格的書，也順利收到對方回信，「我當時非常喜歡蘇珊桑塔格，能跟一個認識桑塔格的人通信聊文學，是一件多麼開心的事！」之後收到一箱對方寄來的桑塔格書籍，簡莉穎開心之餘也認真地準備導演課。 

在這之後，簡莉穎收到該名作家來信，對方表示回台灣後希望能見面，簡莉穎也答應赴約，沒想到卻在這次見面遭到對方性騷擾，且簡莉穎當天還發燒身體不適，「我已經忘記我是怎麼離開的」，之後簡莉穎漸漸沒和對方聯絡，但也不敢撕破臉，「畢竟他好像是個厲害的人，有很多關係」。 

▲簡莉穎曝光曾被知名作家、業界前輩性騷擾的經驗。（圖／翻攝自簡莉穎臉書）
▲簡莉穎曝光曾被知名作家、業界前輩性騷擾的經驗。（圖／翻攝自簡莉穎臉書）
沒想到，簡莉穎某天竟又接到該名作家來電請她幫忙，讓她火大反擊，「我說如果把我當成你的迷妹、叫我要幹嘛就幹嘛那你真的搞錯了」，之後便沒再和對方聯絡，多年後她曾在國際書展看到對方幾次，但都飛快走避，「我相信我不是唯一一個」。 

簡莉穎曾因為被性騷擾陷入自責，幸好身旁的朋友鼓勵她「不要檢討自己，他不該做那些事」，她才逐漸走出，簡莉穎痛批對方背著作家、藝文前輩身分及特權，去占盡各種便宜，最後語重心長地說：「希望我的經驗可以提醒對文學、藝術或某業界有憧憬的年輕女性男性，小心這樣的人。」 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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