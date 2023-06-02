《人選之人》編劇爆遭業界前輩性騷擾！臉書痛訴：相信我不是唯一

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於是簡莉穎寫信給該名作家，希望能購買所有桑塔格的書，也順利收到對方回信，「我當時非常喜歡蘇珊桑塔格，能跟一個認識桑塔格的人通信聊文學，是一件多麼開心的事！」之後收到一箱對方寄來的桑塔格書籍，簡莉穎開心之餘也認真地準備導演課。
在這之後，簡莉穎收到該名作家來信，對方表示回台灣後希望能見面，簡莉穎也答應赴約，沒想到卻在這次見面遭到對方性騷擾，且簡莉穎當天還發燒身體不適，「我已經忘記我是怎麼離開的」，之後簡莉穎漸漸沒和對方聯絡，但也不敢撕破臉，「畢竟他好像是個厲害的人，有很多關係」。
沒想到，簡莉穎某天竟又接到該名作家來電請她幫忙，讓她火大反擊，「我說如果把我當成你的迷妹、叫我要幹嘛就幹嘛那你真的搞錯了」，之後便沒再和對方聯絡，多年後她曾在國際書展看到對方幾次，但都飛快走避，「我相信我不是唯一一個」。
簡莉穎曾因為被性騷擾陷入自責，幸好身旁的朋友鼓勵她「不要檢討自己，他不該做那些事」，她才逐漸走出，簡莉穎痛批對方背著作家、藝文前輩身分及特權，去占盡各種便宜，最後語重心長地說：「希望我的經驗可以提醒對文學、藝術或某業界有憧憬的年輕女性男性，小心這樣的人。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110