《人選之人》編劇控性騷擾 流亡作家貝嶺否認：是杜撰不是事實
政治夯劇《人選之人—造浪者》編劇簡莉穎，近日在臉書上控訴曾遭流亡作家貝嶺性騷擾，「透過受難而來的特權去佔盡各種便宜」，對此，貝嶺昨（2）日受訪時否認指控，「把她在別人身上發生的事情，或者沒有的事情安置在我的身上」。
記者薛羽彤/綜合報導
據《中央社》報導，貝嶺對於簡莉穎的指控，表示這件事完全是一個杜撰，根本不是事實，他坦承認識簡莉穎，也有過與文學有關的見面，但他記得《床上的愛麗絲》導演是男性導演，貝嶺還說，他本人沒有單獨出版過這樣的一本書，也不記得會寄給簡莉穎一箱桑塔格的書，並且自己從來沒有擁有過氣墊床，而當時認識簡莉穎，也不知道她是女同志。
貝嶺表示，他認同性騷擾在台灣社會有一個反省揭露與勇敢的曝光，「但它與我這件事情毫無關係」；如果這件事情變成一個壓力，他會「在法律上保留自己聲譽的權利」。貝嶺強調自己絕對不會以這樣荒誕、噁心、不可理喻的方式，去與簡莉穎做這方面的肢體互動，他認為簡莉穎應該是把不同經驗的對象，錯置在他身上。
簡莉穎昨日發文表示，與貝嶺相約見面到他住處時，遭到對方性騷擾，多年後她曾在國際書展看到對方幾次，但都飛快走避，她以此經驗警惕大家，「希望我的經驗可以提醒對文學、藝術或某業界有憧憬的年輕女性男性，小心這樣的人。」 簡莉穎發出貼文後，收到兩位女性的私訊，聲稱有過被貝嶺性騷擾的類似經驗。
※【NOWnews 今日新聞
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