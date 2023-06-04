澎湖無菜單料理「結帳要價4萬1」！旅客槓店家 縣府回應了
正值澎湖縣旅遊旺季，許多民眾都特地搭飛機前往享受海洋風光。不過就旅客上網抱怨表示，整團12位大人、10位小孩在當地一間無菜單料理餐廳吃飯，結果結帳時竟要價4萬1000元，貼文引發熱議。對此，澎湖縣府也在官網發出公告，將「加強稽查販售保育類及哄抬價格店家」。
記者潘毅/綜合報導
有旅客在臉書爆料公社發文指出，當時一行共12名大人帶著10個7歲以下孩童，吃了某間私廚餐廳，主食為螃蟹粥，其他菜色大多幾乎是「螺肉大餐」，結帳時價格高達4萬1,000元，甚至還提及保育類螺類捕捉議題，讓旅客無法接受，上網爆料。
遭指控的餐廳業者也在接受媒體訪問時指出，當天幾乎都是選用在地野生食材，採購時也有錄影給顧客，從早就開始備料、料理，等客人看完煙火，到晚上11點才能休息，同時感嘆「消費者用完餐後再嫌貴，已經很習慣了，完全是價值觀落差」。
針對此次消費爭議，澎湖縣政府發言人陳鈺雲表示，調查結果若有藉機哄抬或是不合理的情況，涉及違法一定從嚴速辦。陳鈺雲也強調，海洋復育工作相當困難，從種苗繁殖/放流、棲地復育、種植人工珊瑚、飼養海藻、設置禁捕採期、污水工程等，到友善海洋產品的推廣等，每一步都不簡單，提醒鄉親千萬不要採捕、販售、持有已經公告保育的物種，切勿以身試法。