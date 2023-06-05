3、4月統一發票中獎清冊公開！花1元中千萬 「購物地點」一次看
財政部今（5）日正式公布3、4月期統一發票中獎清冊，本次1000萬特別獎共有19位幸運兒獲得，200萬元特獎則有17人獲得，而這些幸運兒詳細的購物地點也曝光了！
記者潘毅/綜合報導
財政部公布的3、4月統一發票中獎清冊中，千萬大獎部分，竟有幸運兒最低的購物金額竟是「1元」，購物地點則是高雄市鳳山區中山西路的85度C；此外，千萬特別獎當中，花費最高金額者，則是在屏東縣高樹鄉高樹村南興路的全家便利商店，花費2000元購買遊戲點數。
至於200萬元特獎部分，花費金額最低幸運兒只花了24元買飲品，在高雄市左營區博愛二路的:Mia C'bon購物；花費金額最高的幸運兒則是在臺北市松山區八德路4段的青樓中式餐酒館，發票為2970元的餐費。
3-4月期中獎統一發票領獎期間為6月6日至9月5日，財政部賦稅署也提醒，中獎人於該期間內依下表所列之兌獎據點及領獎期間領獎。使用載具儲存雲端發票(會員載具需於開獎前完成歸戶)，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。
如開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。