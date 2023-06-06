「恐怖大雷雨」還沒完！午後開炸到深夜　專家：1年發生不到10天

限今天！亞尼克「生乳捲買一送一」　手機「中2碼」免費吃整條

▲亞尼克6月6日生乳捲日，今天一日限定生乳捲「買一送一」優惠！手機「中2碼」消費免費吃整條原味；加入LINE好友，再賺50元折價券，一篇掌握優惠懶人包。（圖／亞尼克提供）
▲亞尼克6月6日生乳捲日，今天一日限定生乳捲「買一送一」優惠！手機「中2碼」消費免費吃整條原味；加入LINE好友，再賺50元折價券，一篇掌握優惠懶人包。（圖／亞尼克提供）

記者蕭涵云/綜合報導

總算等到亞尼克6月6日「生乳捲日」，今天亞尼克一日限定有生乳捲「買一送一」優惠！手機「中2碼」消費就能免費吃整條原味；加入LINE好友，還能再賺「50元折價券」，《NOWnews今日新聞》幫大家統整近期優惠懶人包。

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📌手機「中2碼」免費吃生乳捲
6月6日「生乳捲日」，所有亞尼克會員（可線上或現場加入），至全台亞尼克門市消費，手機號碼「0、1」中2碼，購買全品項「限折10元」；對中手機末2碼「66」，當日購買法式青桔芒果生乳捲送「原味生乳捲」乙條；對中手機末3碼「666」， 任一消費即送「原味生乳捲」乙條，免費開吃生乳捲不費力。

📌生乳捲10週年慶！消費滿額贈送「原味生乳捲」
亞尼克生乳捲10週年慶，不只一口氣給大家10大熱賣生乳捲，其中還回歸3款網友瘋狂敲碗的人氣口味。並祭出10週年限定優惠， 即日起至7月2日，於門市消費滿3300元、或於官網團購滿12件商品，即贈送「原味生乳捲」乙條（原價380元）。

▲亞尼克生乳捲10週年，推出10款超人氣口味生乳捲。（圖／亞尼克）
▲亞尼克生乳捲10週年，推出10款超人氣口味生乳捲。（圖／亞尼克）
📌加入LINE好友賺50元折價券！
歡慶北捷、桃園中正門市YTM二代機正式營運，即日起至6月30日，掃描QRcode加入「亞尼克 YTM LINE」好友，即可獲得「50元折價券」，可分別於北捷15站點及桃園中正門市YTM任選品項抵用消費。

📌每月6日生乳捲系列「限折6％」
亞尼克還有每月6日生乳捲系列「限折6％」優惠活動，趁6日以隨享卡購買寄捲套餐，內含5張生乳捲提領券，只要1566元；且遇週一點數10倍送，享回饋55點，相當於一捲只要313元。提醒大家，隨享卡專屬寄捲服務，需先成為會員才可購買；分次提領，兌換無期限；可至官網或門市，任選420元以下生乳捲；420元以上可原價補差額提領，YTM據點限提領生乳捲。

▲85度C最新菠蘿酥脆泡芙，單入30元、兩入特價55元。（圖／85度C提供）
▲85度C最新菠蘿酥脆泡芙，單入30元、兩入特價55元。（圖／85度C提供）
📌85度C「菠蘿酥脆泡芙」2入特價55元
繼芙蓉蛋塔後，85度C打造最新甜點「菠蘿酥脆泡芙」，酥脆表皮的日式菠蘿泡芙，搭配現點現灌的牛奶卡士達風味內餡，外酥內軟、一咬就爆餡。即日起限定約150間門市開賣，單顆30元，2入特價55元。

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