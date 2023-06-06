限今天！亞尼克「生乳捲買一送一」　手機「中2碼」免費吃整條

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6月6日「生乳捲日」，所有亞尼克會員（可線上或現場加入），至全台亞尼克門市消費，手機號碼「0、1」中2碼，購買全品項「限折10元」；對中手機末2碼「66」，當日購買法式青桔芒果生乳捲送「原味生乳捲」乙條；對中手機末3碼「666」， 任一消費即送「原味生乳捲」乙條，免費開吃生乳捲不費力。
📌生乳捲10週年慶！消費滿額贈送「原味生乳捲」
亞尼克生乳捲10週年慶，不只一口氣給大家10大熱賣生乳捲，其中還回歸3款網友瘋狂敲碗的人氣口味。並祭出10週年限定優惠， 即日起至7月2日，於門市消費滿3300元、或於官網團購滿12件商品，即贈送「原味生乳捲」乙條（原價380元）。
📌加入LINE好友賺50元折價券！
歡慶北捷、桃園中正門市YTM二代機正式營運，即日起至6月30日，掃描QRcode加入「亞尼克 YTM LINE」好友，即可獲得「50元折價券」，可分別於北捷15站點及桃園中正門市YTM任選品項抵用消費。
📌每月6日生乳捲系列「限折6％」
亞尼克還有每月6日生乳捲系列「限折6％」優惠活動，趁6日以隨享卡購買寄捲套餐，內含5張生乳捲提領券，只要1566元；且遇週一點數10倍送，享回饋55點，相當於一捲只要313元。提醒大家，隨享卡專屬寄捲服務，需先成為會員才可購買；分次提領，兌換無期限；可至官網或門市，任選420元以下生乳捲；420元以上可原價補差額提領，YTM據點限提領生乳捲。
📌85度C「菠蘿酥脆泡芙」2入特價55元
繼芙蓉蛋塔後，85度C打造最新甜點「菠蘿酥脆泡芙」，酥脆表皮的日式菠蘿泡芙，搭配現點現灌的牛奶卡士達風味內餡，外酥內軟、一咬就爆餡。即日起限定約150間門市開賣，單顆30元，2入特價55元。