肉你好燒肉插旗東區！大啖一整頭日本國產牛7切 生日招待火焰蝦
國人熱愛燒肉，更無畏高價大啖頂級和牛，致燒肉業者有信心加速疫後拓店搶業績。「肉你好燒肉Yoloniku」今（6）日進駐台北東區商圈延吉街，首推吃得到一整頭日本F1國產牛7切，少見的「日式辣胡麻生牛肉」、豪邁30公分整條「和牛幻切牛舌」、軟嫩「後腰翼板牛排」、厚實「海味干貝漢堡加海膽」，全程暖男代烤、帶動氣氛嗨炸！壽星還會送上隱藏版「生日火焰蝦」招待，全場一起大唱生日快樂歌。
記者蕭涵云/綜合報導
肉你好燒肉Yoloniku繼合江街、南京三民站後，再度插旗台北東區商圈，在延吉街轉角三角窗店面開設第三間店鋪，大片落地窗引入明亮採光極好，搭配質感灰黑與橘紅色系的摩登店裝，頗為吸睛。店內全採用ㄇ字型吧檯，全程由暖男專業「板前代烤」，期間還會跟大家輕鬆聊天，還因此受封「被夜店耽誤的燒肉店」。
肉你好燒肉Yoloniku更全新首推吃得到「一整頭日本國產牛F1」7切，執行長紀毓倫表示，了解台灣消費者對日本和牛的喜愛，又猶豫油脂過於豐富的和牛，會有吃多容易膩口的奢侈煩惱，因此特別採用「一頭牛」方式進口日本國產牛F1，由專業職人拆解出7種美味部位，包含內裙肉、肋條、赤身 、後腰翼板、胸腹肉、扇子肉、牛小排。
紀毓倫分享，「日本國產牛F1吃起來與和牛一樣軟嫩，卻沒有過多油脂」，可以讓消費者有更爽口的選擇。店內的經典日本國產牛盛合，饕客們可以自由選擇3種不同部位，業者則推薦無骨牛小排、後腰翼板和赤身；其中「後腰翼板牛排」相當軟嫩卻口感俐落、「羽下牛排」可是邊吃邊滴肉汁。
必吃的還有豪邁30公分長、1公分厚的整條「和牛幻切牛舌」，採手工逆紋切製，厚軟清脆的實在感，絕對收服愛吃牛舌的老饕。「日式辣胡麻生牛肉」則在全生的日本國產牛F1，淋上微辣胡麻醬，饕客們自行戳破並拌入生蛋黃，口感滑嫩又入口即化。厚實「海味干貝漢堡加海膽」，雖說店內推薦要一口吃下所有鮮味，但尺寸頗豐厚，不少女生可是分了兩三口才有辦法吃完。
不只盛夏推出3款新調酒「熱情燒肉店」、「紫醉金迷」、「不能莓有妳」，當月壽星只要出示證件（身分證/健保卡/護照），還會送上隱藏版「生日火焰蝦」招待，超吸睛的點火秀搭配全場一起大唱生日快樂歌，慶生嗨吃酒香蝦肉。週日至週四晚間9點後，還有嘉士伯生啤「買2送1」活動。
想品嚐與日本和牛齊名的「日本國產牛F1」，也可到「牛排教父」鄧有癸（Danny）去年底全新開設的「AMBER HILL」餐廳，座落於新北林口A9精華住宅區，在大片玻璃落地窗圍繞的獨棟庭院餐廳裡，主打日本國產牛F1紐約客牛排。Danny透露「AMBER HILL」選用的是日本黑毛和牛與其他牛隻的交雜種，肉質相當於日本和牛，但相較於日本和牛的油脂肥腴、吃多可能膩口，他挑選油花勻稱的日本國產牛F1紐約客，能吃到均勻風味與平衡口感，難怪才開幕就一位難求。