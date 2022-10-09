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教父牛排系列「AMBER HILL」啖日本國產牛F1　開幕就訂滿

▲「牛排教父」鄧有癸執掌教父牛排蟬聯5年《米其林指南》一星肯定。看準新北林口A9精華住宅區消費潛力，開設全新品牌「AMBER HILL」。 （圖／記者蕭涵云攝）
▲「牛排教父」鄧有癸執掌教父牛排蟬聯5年《米其林指南》一星肯定。看準新北林口A9精華住宅區消費潛力，開設全新品牌「AMBER HILL」。 （圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-09 15:58:252022-10-09 16:00:41

「牛排教父」鄧有癸（Danny）以40年爐火純青的料理牛肉經驗，執掌教父牛排連續2018～2022年蟬聯5年《米其林指南》一星肯定。看準新北林口A9精華住宅區消費潛力，開設全新品牌「AMBER HILL」，在大片玻璃落地窗圍繞的獨棟庭院餐廳裡，不只有經典的頂級肋眼與紐約客牛排，更首次以與日本和牛齊名的「日本國產牛F1」牛排作為主打，風味與油脂拿捏平衡的優雅細膩，令人驚艷；並將台灣常見的蚵仔煎轉化為「自家蚵仔煎蛋」、鹹香開胃的「西班牙蒜辣蝦」、手工製作雙重滋味的「莓果布蕾起司塔」等融入各方品味；尤其不拘泥於套餐形式、貼心將餐點份量加大的設計，更方便聚餐滿足多元口味與喜好。才開幕10月所有時間已全數訂滿，目前緊急加開11月預訂座位。

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鄧有癸繼台北大直Danny's Steakhouse教父牛排，延伸出台北信義區Top Cap Steakhouse，並打造出台中MEATGQ橡木炙烤牛排館、高雄Capstone Steakhouse等系列餐廳後，因自己移居林口多年，有感新北林口A9精華住宅區週邊鄰近醫院、購物中心、高爾夫球場、飯店等生活機能皆俱，唯獨少了適合聚餐的高水準餐廳，便開設能提供商務應酬、家庭聚餐或好友小酌的全新品牌「AMBER HILL」，是Danny目前餐廳版圖裡、唯一不在北中南都會區的新據點與嶄新餐飲模式。

在Danny眼中由紅土與厚層礫石等疊砌而成的林口市鎮，猶如琥珀般展現蓄勢待發的光芒，便以「AMBER HILL」為全新餐廳命名。座落在盎然綠意裡的獨棟庭院餐廳，是由日籍空間設計師規劃的「一軒屋」，四周圍繞著大片玻璃落地窗，為溫暖柚木、南法式吊燈與歐洲手工釉磚打造的餐廳空間照耀煦煦日光，充滿愜意閒適氛圍；擁有分別可容納12～18人的包廂2間，伴隨爵士樂的戶外酒吧，更引人悠然迎接斜陽餘暉。

▲以「一軒屋」打造的「AMBER HILL」為大片玻璃落地窗圍繞的獨棟庭院餐廳，座落在盎然綠意裡，鬧中取靜。（圖／AMBER HILL提供）
▲以「一軒屋」打造的「AMBER HILL」為大片玻璃落地窗圍繞的獨棟庭院餐廳，座落在盎然綠意裡，鬧中取靜。（圖／AMBER HILL提供）
▲教父牛排經典「美國頂級肋眼牛排」與「美國頂級紐約客牛排」分別有可供二、三人分享的14oz與20oz份量可選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲教父牛排經典「美國頂級肋眼牛排」與「美國頂級紐約客牛排」分別有可供二、三人分享的14oz與20oz份量可選。（圖／記者蕭涵云攝）
「AMBER HILL」不只有過往專精的美澳牛排的經典頂級肋眼與紐約客牛排，並首次以日本國產牛F1牛排作為主打。擁有近似和牛的風味與口感，日本國產牛F1油花勻稱、價格卻相對實惠。Danny透露：「近期美國牛價格浮動高、耗損率也高，而日本牛相對平穩。為符合林口家庭客層需求，經過一段時間的試驗與品質確認，而精選日本國產牛的紐約客作為主力商品」。「AMBER HILL」選用的是肉質相當於日本和牛的日本國產牛F1，是黑毛和牛與其他牛隻的交雜種，相較於日本和牛油脂肥腴、吃多可能膩口，Danny特別採用油花勻稱的日本國產牛F1，尤其能吃到均勻風味與平衡口感的紐約客供應。

「不像美國牛需回到常溫烹調，日本國產牛的熔點較低，是從冷藏庫取出後現切現煎。」Danny分享為了維持原汁原味的牛脂香氣，特別採用2公分厚度的牛排、在250度鐵板煎烤，「待牛排中心溫度升高，再靜置3分鐘讓熱滲透至牛排中心，最後再以高溫烤爐加持香氣、增加和牛脂香風味」，如此精準於溫度與時間的控制，掌握日本國產牛風味與油脂拿捏平衡的優雅細膩，搭配鹽之花最能提升外層微脆、裡頭飽滿肉汁的嫩鮮肉質滋味。

為了迎合家庭客層方便享有點餐彈性，「AMBER HILL」有別於教父牛排以往的套餐菜單形式，全數餐點皆採單點方式供應，且貼心將餐點份量加大，以利聚餐分享，能更滿足多元口味與喜好。除了全新「日本國產牛F1紐約客牛排」、與可供2～3人享用的經典教父牛排，另有「雙色櫛瓜雞肉義大利麵」、「大蒜義大利麵」、「紅酒燉羊膝」、「澳洲羔羊排」、「台灣究好豬排」等多種主餐可選；並融入各方品味，將台灣常見的蚵仔煎轉化為「自家蚵仔煎蛋」、鹹香開胃的「西班牙蒜辣蝦」，符合全時段供應有著9種菜種食材的「豐富沙拉」等菜色。

甜點部分除了把經典的「提拉米蘇」份量加大，並全新加入手工製作的「日式千層蛋糕」、雙重滋味的「莓果布蕾起司塔」等美味；戶外酒吧還提供多款經典調酒，其中必喝教父牛排與臺虎精釀聯名推出的「Party Monkey派對野猴子」；甚至「榛果奶茶」、「巧克力歐蕾」、「草莓奶昔」等無酒精飲料都應有盡有。難怪才開幕10月所有時間已全數訂滿，目前「AMBER HILL」已緊急加開11月預訂座位。

「AMBER HILL」餐廳資訊
地址：新北市林口區忠孝一路76號
時間：目前以兩時段供應12:00-15:00、18:00-22:00，之後將採全時段服務
電話：(02)2600-0318
訂位：電話或網路訂位

▲風味與油脂拿捏平衡的「日本國產牛F1紐約客牛排 6oz」1,600元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲風味與油脂拿捏平衡的「日本國產牛F1紐約客牛排 6oz」1,600元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「西班牙微燻鄉村熟火腿」580元、「西班牙蒜辣蝦」550元、「豐富沙拉」550元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「西班牙微燻鄉村熟火腿」580元、「西班牙蒜辣蝦」550元、「豐富沙拉」550元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲以大片玻璃落地窗引進陽光的「AMBER HILL」，氣氛甚好。（圖／記者蕭涵云攝）
▲以大片玻璃落地窗引進陽光的「AMBER HILL」，氣氛甚好。（圖／記者蕭涵云攝）
▲斜陽餘暉為「AMBER HILL」帶來閒適分為。（圖／記者蕭涵云攝）
▲斜陽餘暉為「AMBER HILL」帶來閒適氛圍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「自家蚵仔煎蛋」選用拉差辣椒醬的酸甜辣引出生蠔鮮味，420元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「自家蚵仔煎蛋」選用拉差辣椒醬的酸甜辣引出生蠔鮮味，420元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲創新的「莓果布蕾起司塔」，一次可享用兩種口感，210元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲創新的「莓果布蕾起司塔」，一次可享用兩種口感，210元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲手工製作的「日式千層蛋糕」口感清甜，230元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲手工製作的「日式千層蛋糕」口感清甜，230元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲包廂空間方正典雅，還可獨享大片玻璃落地窗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲包廂空間方正典雅，還可獨享大片玻璃落地窗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲牛排教父鄧有癸Danny最新力作「AMBER HILL」，座落於新北林口A9精華住宅區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲牛排教父鄧有癸Danny最新力作「AMBER HILL」，座落於新北林口A9精華住宅區。（圖／記者蕭涵云攝）
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