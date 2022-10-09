教父牛排系列「AMBER HILL」啖日本國產牛F1　開幕就訂滿

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在Danny眼中由紅土與厚層礫石等疊砌而成的林口市鎮，猶如琥珀般展現蓄勢待發的光芒，便以「AMBER HILL」為全新餐廳命名。座落在盎然綠意裡的獨棟庭院餐廳，是由日籍空間設計師規劃的「一軒屋」，四周圍繞著大片玻璃落地窗，為溫暖柚木、南法式吊燈與歐洲手工釉磚打造的餐廳空間照耀煦煦日光，充滿愜意閒適氛圍；擁有分別可容納12～18人的包廂2間，伴隨爵士樂的戶外酒吧，更引人悠然迎接斜陽餘暉。
「AMBER HILL」不只有過往專精的美澳牛排的經典頂級肋眼與紐約客牛排，並首次以日本國產牛F1牛排作為主打。擁有近似和牛的風味與口感，日本國產牛F1油花勻稱、價格卻相對實惠。Danny透露：「近期美國牛價格浮動高、耗損率也高，而日本牛相對平穩。為符合林口家庭客層需求，經過一段時間的試驗與品質確認，而精選日本國產牛的紐約客作為主力商品」。「AMBER HILL」選用的是肉質相當於日本和牛的日本國產牛F1，是黑毛和牛與其他牛隻的交雜種，相較於日本和牛油脂肥腴、吃多可能膩口，Danny特別採用油花勻稱的日本國產牛F1，尤其能吃到均勻風味與平衡口感的紐約客供應。
「不像美國牛需回到常溫烹調，日本國產牛的熔點較低，是從冷藏庫取出後現切現煎。」Danny分享為了維持原汁原味的牛脂香氣，特別採用2公分厚度的牛排、在250度鐵板煎烤，「待牛排中心溫度升高，再靜置3分鐘讓熱滲透至牛排中心，最後再以高溫烤爐加持香氣、增加和牛脂香風味」，如此精準於溫度與時間的控制，掌握日本國產牛風味與油脂拿捏平衡的優雅細膩，搭配鹽之花最能提升外層微脆、裡頭飽滿肉汁的嫩鮮肉質滋味。
為了迎合家庭客層方便享有點餐彈性，「AMBER HILL」有別於教父牛排以往的套餐菜單形式，全數餐點皆採單點方式供應，且貼心將餐點份量加大，以利聚餐分享，能更滿足多元口味與喜好。除了全新「日本國產牛F1紐約客牛排」、與可供2～3人享用的經典教父牛排，另有「雙色櫛瓜雞肉義大利麵」、「大蒜義大利麵」、「紅酒燉羊膝」、「澳洲羔羊排」、「台灣究好豬排」等多種主餐可選；並融入各方品味，將台灣常見的蚵仔煎轉化為「自家蚵仔煎蛋」、鹹香開胃的「西班牙蒜辣蝦」，符合全時段供應有著9種菜種食材的「豐富沙拉」等菜色。
甜點部分除了把經典的「提拉米蘇」份量加大，並全新加入手工製作的「日式千層蛋糕」、雙重滋味的「莓果布蕾起司塔」等美味；戶外酒吧還提供多款經典調酒，其中必喝教父牛排與臺虎精釀聯名推出的「Party Monkey派對野猴子」；甚至「榛果奶茶」、「巧克力歐蕾」、「草莓奶昔」等無酒精飲料都應有盡有。難怪才開幕10月所有時間已全數訂滿，目前「AMBER HILL」已緊急加開11月預訂座位。
「AMBER HILL」餐廳資訊
地址：新北市林口區忠孝一路76號
時間：目前以兩時段供應12:00-15:00、18:00-22:00，之後將採全時段服務
電話：(02)2600-0318
訂位：電話或網路訂位
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