今日廣場》吳芯儀／媒體第四權不該助長職場性騷歪風

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職場性騷的難題在於，加害人與被害人之間的權力不對等，像是企業裡的主管騷擾員工，受害人出於懼怕加害人的權威或地位，或是擔心因此丟了工作，只能選擇讓步。更多的是，在權力不對等的關係裡，受害者即使向高層舉發卻徒勞無功，輕則遭到淡化忽視，重則遭到打壓，這些經驗看在其他人眼中，會讓尚未浮出檯面的受害者舉報意願降低，成了色狼的「權力金鐘罩」。
這波MeToo運動中，幾位資深媒體人也中槍，像是知名記者兼作家房慧真指控前《中國時報》總編輯王健壯曾在飯桌上涉嫌性騷擾，而且「手段十分純熟」。緊接著，中國時報又傳出一名蔡姓副總編輯在出差期間對女員工上下其手，受害者上報高層後，高層不僅未積極處理，甚至多次派人跟她喬，最後這名受害者辭職走人，並打算提出告訴。這起事件在這次的性騷擾風波中被報導出來，中國時報終於在6月6日將涉事的蔡姓副總編輯停職。從這裡可以看到，即使貴為第四權的媒體，本應承載公共性任務，公平、公正及富有正義感是基本價值，但在碰到性騷擾事件時，過程中仍是選擇偏袒較有權力、對組織比較重要的加害者。
為什麼蔡姓副總編輯敢有恃無恐的性騷擾下屬？因為高層會幫他「喬」！因此，除了性騷擾加害者本身應受懲處，難不成為他護航「喬事」的長官不用受罰嗎？就是因為有這樣的高層，才會助長組織內部的權力遊戲與性別歧視，使得權力弱勢的基層員工成為性騷擾的主要受害者。這起事件也讓外界好奇，中時內部的組織文化是如何對待女性同事的？這樣的工作環境、這樣的高層長官，連保護員工都做不到了，又如何奢望做到用人唯才！性騷擾可以說是肇因於整個組織文化對女性的性別歧視，我們要問，中時高層對女性員工有多麼歧視？
根據《性別工作平等法》規定，雇主若遇上內部性騷擾情事應採取立即有效的補正措施，否則有相當高額的行政罰鍰，按照法規，不知道中時要被罰多少罰鍰，才算合理。在這次性騷擾風波中，中國時報或許不會是唯一在暴風眼中心的媒體，但接連爆出的媒體內部性騷爭議都和中時有關，意味著這裡的組織文化確實有改革的必要了！希望主管機關能介入調查，也期待中時能進行內部改革，該罰的就重罰、該改善的就改善，也讓職場中的大野狼不再伸出魔爪，知道性騷擾是「不被組織允許」的。
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