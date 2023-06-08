冷氣除濕功能「超耗電又沒用」？行家用數據揭真相 使用時機曝光
近期氣溫越來越熱，許多人在家都已經開啟冷氣，避免熱昏頭，但多數人在享受到涼爽的同時，也希望能電費能省則省。在冷氣機的眾多功能之中，「除濕」就被點名相當耗電，而事實真是如此嗎？怡和家電店長強先生也用數據揭露真相。
記者潘毅/綜合報導
日前經濟部能源局在臉書上分享冷氣小知識，其中提到「魔級耗電按鈕」為除濕模式，開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻會高出2倍，其實冷氣模式本身已具備除濕效果，更表示「千萬別跟自己的荷包過不去！」
然而冷氣機的除溼功能，真的耗電又沒用嗎？針對問題，怡和家電店長強先生也用數據來詳細做解釋。
Ｑ：冷氣有除溼功能了，除濕機還需要買？
強先生指出，冷氣的除溼模式，它的極限大概是相對濕度55至60%，但除濕機可以降到30至40%。
Ｑ：冷氣除溼功能很耗電？
強先生表示，冷氣運作除溼模式時，其耗電量會是正常冷氣運作的一倍以上耗電量。
Ｑ：冷氣除濕功能耗電又贏不了除溼機，那使用時機為何？
強先生建議，在下大雨、濕度超級高，相對溼度來到70至80%的時候，就可以使用冷氣搭配除濕機做使用，但正常情況下，不需要去用冷氣除濕，畢竟冷氣它發明的目的還是拿來製冷，只是它在製冷時會跟空氣做冷熱交換，順便把濕氣帶走而已，如果要專門去做除濕，還是建議用除濕機，效率會比較好。