白蟻飛進家裡怎麼辦？專家教3招預防　無毒「1殺招」消滅蟑螂親戚

冷氣除濕功能「超耗電又沒用」？行家用數據揭真相　使用時機曝光

▲在冷氣機的眾多功能之中，「除濕」就被點名相當耗電，而事實真是如此嗎？怡和家電店長強先生也用數據揭露真相。（圖／記者潘毅攝）
▲在冷氣機的眾多功能之中，「除濕」就被點名相當耗電，而事實真是如此嗎？怡和家電店長強先生也用數據揭露真相。（圖／記者潘毅攝）

記者潘毅/綜合報導

近期氣溫越來越熱，許多人在家都已經開啟冷氣，避免熱昏頭，但多數人在享受到涼爽的同時，也希望能電費能省則省。在冷氣機的眾多功能之中，「除濕」就被點名相當耗電，而事實真是如此嗎？怡和家電店長強先生也用數據揭露真相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前經濟部能源局在臉書上分享冷氣小知識，其中提到「魔級耗電按鈕」為除濕模式，開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻會高出2倍，其實冷氣模式本身已具備除濕效果，更表示「千萬別跟自己的荷包過不去！」

然而冷氣機的除溼功能，真的耗電又沒用嗎？針對問題，怡和家電店長強先生也用數據來詳細做解釋。

▲怡和家電店長強先生解釋，冷氣的除溼功能與除濕機還是有極限上的差異。（圖／YT@怡和家電）
▲怡和家電店長強先生解釋，冷氣的除溼功能與除濕機還是有極限上的差異。（圖／YT@怡和家電）
Ｑ：冷氣有除溼功能了，除濕機還需要買？
強先生指出，冷氣的除溼模式，它的極限大概是相對濕度55至60%，但除濕機可以降到30至40%。

Ｑ：冷氣除溼功能很耗電？
強先生表示，冷氣運作除溼模式時，其耗電量會是正常冷氣運作的一倍以上耗電量。

Ｑ：冷氣除濕功能耗電又贏不了除溼機，那使用時機為何？
強先生建議，在下大雨、濕度超級高，相對溼度來到70至80%的時候，就可以使用冷氣搭配除濕機做使用，但正常情況下，不需要去用冷氣除濕，畢竟冷氣它發明的目的還是拿來製冷，只是它在製冷時會跟空氣做冷熱交換，順便把濕氣帶走而已，如果要專門去做除濕，還是建議用除濕機，效率會比較好。

冷氣遙控器「1魔級按鈕」耗電飆2倍！能源局認證：別跟荷包過不去

冷氣太多人吹錯！「這功能」竟是陷阱　師傅認一開電費狂噴

冷氣保養只會洗濾網？師傅公開「正確做法」：電費差2倍以上

冷氣怎麼吹才內行？遙控器「每晚按它」省電賺翻　日本人1招涼慘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀