Joeman朝聖蘋果總部！合照「5位神秘嘉賓」粉絲震撼：真的大咖
蘋果WWDC23在日前舉辦，一共推出了5款硬體以及5大軟體，其中最受矚目的就是頭戴裝置Vision Pro，售價高達3499元美元（約台幣10萬7436元）。然而在這場發表會中，擅長科技3C的台灣YouTuber「Joeman」也前往參與，並且朝聖頻果總部內部實體模樣。近日他在臉書上發布在蘋果總部與多位嘉賓的合照，沒想到引起網友熱烈討論，不少人驚呼「......這個陣容實在太強了」。
記者張嘉哲/綜合報導
Joeman日在臉書社貼出與許多嘉賓在蘋果總部的合影，貼文寫下「遇到很多UP主！有合照的都是我平常很愛看的，這幾位都很強，我還要繼續努力」而所謂的UP主，是源自日本的網路用語，意指在影片網站、資源網站等地上傳影片、音訊或其他資源的人，在中國的用語來說，慣用「UP主」來作為所有平台與類型的創作者稱呼。
而只見照片中，出現了影視颶風「Tim」、鐘文澤、小寧子、極客灣「雲飛」跟小白測評的「小白」，一字排開都是中國具備高人氣的影音創作者，在bilibili的網站（又稱B站）都是訂閱數相當龐大的UP主，像是影視颶風的頻道粉絲人數就有高達613萬人，仔細看這些頻道的最新影片，許多人都上傳了蘋果頭戴裝置Vision Pro的體驗心得感想。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應表示「好多大咖喔，羨慕能跟小寧子合照！」、「竟然有Tim.....超級喜歡他」、「好羨慕九妹啊！都是我喜歡的大咖」、「這些人在B站都很有料，羨慕死啦」、「有鍾汶澤、小白和小寧子，超讚的」、「台灣能受邀的真的相當猛，九妹帥炸了」、「好強！都是我會看的B站主」、「超扯的陣容....九妹能受邀也是超級強」、「哇靠！是影視颶風跟極客灣，太羨慕了啦」、「九妹應該去開箱Tim的工作室！」、「鍾文澤和影視劇風的TIM！太帥啦！」