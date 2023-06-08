「國寶歌后」私吞李昇基百億還不夠！再爆挪用公款裝潢新家
南韓「國寶歌后」李仙姬爆出涉嫌挪用公款、吞掉李昇基百億韓元收入後，今（8）日再傳出她拿公司的錢「裝潢家裡」，頻頻出現負面醜聞，形象一落千丈。
記者陳雅蘭/綜合報導
2002年就讀高中的李昇基被李仙姬發掘，他因此成為「HOOK娛樂」旗下藝人，於2004年發行專輯《飛蛾的夢》出道。李昇基出道18年來從未換過公司，在2022年11月卻爆出他被「HOOK娛樂」壓榨、欺騙做白工長達18年，李昇基期間總計發表137首歌，音源收入超過100億韓元（約台幣2.5億元），他卻一毛都沒拿到；除了前老闆權真英私吞他音源費，李仙姬疑似也是吃掉弟子收入的其中一人；李昇基跟李仙姬外傳為此事鬧翻，在4月李昇基的婚禮上，也不見李仙姬身影。
除了傳出私吞李昇基音源收入；李仙姬日前也被爆出挪用公款，今一名房地產相關人員就出面爆料，指李仙姬在2014年為了裝潢家裡，挪用「One娛樂公司」1000萬韓元（約台幣25萬元）修繕，爆料者表示當下感到疑惑，所以現在才出面透過媒體喊話，希望警察查明真相，「HOOK娛樂」對此表示「確認中」。
「One娛樂公司」是李仙姬於2013年創立的公司，直到2022年8月才改為個人公司的模式結算支出費用，「One娛樂公司」頻頻傳出挪用公款，年初就被列為稅務調查對象，李仙姬當時被問訊長達12小時，豈料挪用公款真相未查明，再爆出新醜聞，出道39年豐功偉業毀於一旦。