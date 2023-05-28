專訪／李昇基是時間管理大師！剃頭跑完法院上婚宴　開心恢復平靜

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李昇基2004年至2007年發行的專輯，至少賣出10萬張，在當年流行的語音答鈴下載量更是名列前茅；媒體《Dispatch》還公開他2009年至2022年賺取的音源收入為96億韓元（約台幣2.4億元），若加上2004至2009年的銷售，收益至少超過100億韓元（約台幣2.5億元）以上；李昇基為此提告「HOOK娛樂」。
「HOOK娛樂」最後認錯，但只支付41億韓元（約台幣1億元）給李昇基，更表示「已自動加上利息」，金額與100億相比差距懸殊，網友認為公司只是「打發心態」，李昇基因此非常心寒，選擇把收到的錢捐出去，並表示「HOOK娛樂」應是認為他是為了錢才提出訴訟，李昇基說：「我撐了18年，我之所以會告HOOK才不是因為拖欠的錢，這樣下流的人，不應該這樣利用別人的價值，所以我覺得這是我能做到的使命！」他否認是為錢打官司，僅是不想再有其他人受害，決定要跟前東家抗戰到最後一刻。
除了做白工18年少賺100億，李昇基今年4月宣布跟李多寅結婚時，形象再跌谷底，因為李多寅的家世複雜、醜聞不斷，她的演員爸爸林榮奎曾爆出性侵職員、喝酒不付錢、施暴警察、詐欺等醜聞；演員媽媽甄美里離婚改嫁給李洪憲，但繼父李洪憲涉嫌偽造公司股價，並從中獲利2至4兆韓元，害慘不少家庭走上絕路，李洪憲為此被判刑入獄4年、25億元罰鍰；甄美里更是知名的「炒股達人」，常利用內線交易獲取暴利，因此許多網友數次留言「為了形象好」勸阻李昇基跟李多寅結婚，但李昇基執意要娶李多寅，甚至發言表示「老婆不能選擇父母」，發文槓上韓媒要求改報導，行為十分脫序。
李昇基本月21日來台舉辦演唱會時，他主動提到：「這一次我重新開啟我的歌手第二幕！過去半年，在我身邊發生了很多事，這過程中，想說還是要辦一下亞洲的巡迴，以前都是辦粉絲見面會，但我想要尋找我的歌手定位，所以今天用演唱會的方式跟大家見面。」《NOWnews今日新聞》記者詢問他「現在心情有比較平靜了嗎？」李昇基透露現在的個性已改變，會努力以平靜心態面對每一件事情，「即使遇到困難，也不會輕易被動搖，更努力的保持平靜，反而不知不覺難關也會隨之克服。雖然是有點老套的話，但用正向積極的能量集中於每一瞬間並全力以赴，我覺得這就是克服壓力最好的方法」。
李昇基這半年來忙於跟「HOOK娛樂」打官司、籌備和李多寅的婚禮之外，也撥冗準備巡迴演出，他提到其中最困難的部分，不是「辦演唱會」這件事，而是過程以及擔心觀眾心情，「當我站上首爾公演的舞台上，面對觀眾們後，非常的開心。反倒是感受到許多觀眾們的活力，在舞台上感受到這些的時候，一直感嘆自己幸好有決定舉辦演唱會！以後也會繼續以歌手身分向大家展現出完美的樣子。 如果有機會，也會想參與演唱台灣的電影或是電視劇的OST（電視原聲帶）」。
這趟難得訪台，李昇基透露爸媽也有跟來，甚至還提早來旅遊，「他們跟我說實現了很多願望，也體驗了很多美味的美食。 以前我都只能透過行程造訪台灣，所以未曾到過夜市逛逛」，他許願有機會要去夜市，親眼見證琳瑯滿目的路邊攤，邊走邊吃台灣道地小吃。
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