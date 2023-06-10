金曲34懶人包／主持陣容、入圍名單、典禮時間　帶您搶先看

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近幾年開始，金曲獎的主持人大多都由歌手勝任，去年由羅時豐擔任，今年頒獎典禮的主持重擔則是在歌手韋禮安身上，韋禮安坦言接到邀約當下的心情是想說：「金曲獎瘋了嗎？」對於首度要挑戰主持大型典禮，韋禮安表示：「金曲獎對我來說意義滿重大的，我覺得可以為華語音樂貢獻任何事情，我都盡力而為。」希望秉持著服務的精神，同時做好時間掌控，也有計畫與主持前輩們討教經驗。
陳明珠攜手黃偉晉 主持星光大道
至於金曲獎星光大道的主持人，由去年表現深獲好評的陳明珠，攜手黃偉晉一起擔任主持人，陳明珠表示：「我覺得是很大的肯定，其實我心裡面一直讓自己隨時預備好，很謝謝去年舞台幫助我建立很多信心。」首次接下主持棒的黃偉晉則說：「感覺很像昨天才發生的事情，在嚇到、震驚之後，開始越來越來期待，因為我覺得主持紅毯是一件可遇不可求的事情，也是一個里程碑，所以能接到真的是非常的興奮。」
洪佩瑜入圍8項大贏家 歌王、歌后花落誰家
金曲獎入圍名單已經於5月16日公布，洪佩瑜以專輯《明室》，一舉入圍8項，還將與徐佳瑩、郁可唯、A-Lin、戴佩妮以及劉柏辛爭奪歌后寶座；入圍最佳華語男歌手的有MC HotDog 熱狗、熊仔、吳青峰、HUSH、鶴 The Crane 以及趙雷，究竟誰是今年的新科歌后與歌王？成為近來熱議的話題。
首波表演嘉賓曝光！蔡健雅帶療傷情歌回歸
去年金曲獎斬獲4項大獎的金曲歌后蔡健雅，今年將以表演嘉賓身分回歸金曲舞台，預告會與樂隊帶來陪伴大家成長的「蔡式療傷情歌」；首波公布的表演嘉賓還有Matzka加上葛西瓦，兩人將合體表演，對於今年能一起合作，Matzka表示能與好兄弟一起搭檔就是開心，葛西瓦自信的說：「合體就是精彩！一定要看喔！」第3組人馬則是神棍樂團加上饒舌歌手Yappy，雙方將踏上金曲舞台表演，展現客語音樂的多樣性。
金曲34 出席名單
（尚未公開）