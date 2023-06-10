一片歌手呼聲最高！「美聲歌姬」嗓音超療癒　消失10年原因曝光

金曲34懶人包／主持陣容、入圍名單、典禮時間　帶您搶先看

▲韋禮安擔任第34屆金曲獎頒獎典禮主持人。（圖／記者陳明中攝）
▲韋禮安擔任第34屆金曲獎頒獎典禮主持人。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕/台北報導

第34屆金曲獎頒獎典禮將於7月1日晚間7點在台北小巨蛋登場，星光大道則是在傍晚5點開始，5月中時已經公布金曲獎入圍名單，屆時誰會是金曲獎大贏家，值得大家期待。《NOWnews今日新聞》針對本年金曲獎亮點也做出了整理。

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韋禮安挑戰主持金曲獎　嗨喊「瘋了嗎」

近幾年開始，金曲獎的主持人大多都由歌手勝任，去年由羅時豐擔任，今年頒獎典禮的主持重擔則是在歌手韋禮安身上，韋禮安坦言接到邀約當下的心情是想說：「金曲獎瘋了嗎？」對於首度要挑戰主持大型典禮，韋禮安表示：「金曲獎對我來說意義滿重大的，我覺得可以為華語音樂貢獻任何事情，我都盡力而為。」希望秉持著服務的精神，同時做好時間掌控，也有計畫與主持前輩們討教經驗。

▲韋禮安擔任本屆金曲獎頒獎典禮主持人；陳明珠、黃偉晉則是擔任金曲獎星光大道主持人。（圖／台視提供）
▲韋禮安擔任本屆金曲獎頒獎典禮主持人。（圖／台視提供）
陳明珠攜手黃偉晉　主持星光大道

至於金曲獎星光大道的主持人，由去年表現深獲好評的陳明珠，攜手黃偉晉一起擔任主持人，陳明珠表示：「我覺得是很大的肯定，其實我心裡面一直讓自己隨時預備好，很謝謝去年舞台幫助我建立很多信心。」首次接下主持棒的黃偉晉則說：「感覺很像昨天才發生的事情，在嚇到、震驚之後，開始越來越來期待，因為我覺得主持紅毯是一件可遇不可求的事情，也是一個里程碑，所以能接到真的是非常的興奮。」

▲韋禮安擔任本屆金曲獎頒獎典禮主持人；陳明珠、黃偉晉則是擔任金曲獎星光大道主持人。（圖／台視提供）
▲陳明珠（左）、黃偉晉（右）則是擔任金曲獎星光大道主持人。（圖／台視提供）
洪佩瑜入圍8項大贏家　歌王、歌后花落誰家

金曲獎入圍名單已經於5月16日公布，洪佩瑜以專輯《明室》，一舉入圍8項，還將與徐佳瑩、郁可唯、A-Lin、戴佩妮以及劉柏辛爭奪歌后寶座；入圍最佳華語男歌手的有MC HotDog 熱狗、熊仔、吳青峰、HUSH、鶴 The Crane 以及趙雷，究竟誰是今年的新科歌后與歌王？成為近來熱議的話題。

▲洪佩瑜是本屆金曲獎入圍大贏家。（圖／何樂音樂提供）
▲洪佩瑜是本屆金曲獎入圍大贏家。（圖／何樂音樂提供）
首波表演嘉賓曝光！蔡健雅帶療傷情歌回歸

去年金曲獎斬獲4項大獎的金曲歌后蔡健雅，今年將以表演嘉賓身分回歸金曲舞台，預告會與樂隊帶來陪伴大家成長的「蔡式療傷情歌」；首波公布的表演嘉賓還有Matzka加上葛西瓦，兩人將合體表演，對於今年能一起合作，Matzka表示能與好兄弟一起搭檔就是開心，葛西瓦自信的說：「合體就是精彩！一定要看喔！」第3組人馬則是神棍樂團加上饒舌歌手Yappy，雙方將踏上金曲舞台表演，展現客語音樂的多樣性。

金曲34　出席名單

（尚未公開）

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第34屆金曲獎主持人是他！韋禮安曝收到邀約第一反應　「瘋了嗎」

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