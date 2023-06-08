貴婦網紅袁曼軒鬧婚變！公婆提告討回5千萬豪宅　二審逆轉判免還

據了解，袁曼軒在2017年與澳洲籍礦業大王之子郭紹源結婚，婚後袁女公婆考量2人新婚，便決定在三重買一戶價值5千萬的豪宅讓2人居住，並借名登記在袁女與兒子名下，但如今2人婚變，理應歸還豪宅所有權。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北地方法院審理後指出，上述不動產，是2017年間，2人婚後3個月購入，袁女雖登記為共有人，但根據袁女在澳洲法院的證述可知，公婆曾買下一間不動產登記在他們夫妻名下，且依據匯款紀錄，這間不動產是由公婆出資購入，即便袁女曾代墊部分款項，也已收回。
另外郭男也作證表示，父母原本就會在澳洲、東南亞等地投資不動產，而當年恰好他人在台灣，發現是投資台灣不動產的好時機，因此父母才會在三重置產，至於使用袁女名義辦理登記，則是為了節稅。
法官審理後認為，袁女夫妻與公婆有親屬關係，公婆購屋給兒媳居住尚屬合理，不能因此把借名登記認為是贈與，且證據顯示，袁女會傳訊息向袁男索要房產稅金、水電費、管理費等，故認定袁女與公婆間是借名登記關係，判袁女須將名下房產所有權移轉登記給公婆。
不過案件上訴二審後，卻出現180度翻轉，高院認為，當初看屋、議價、簽立契約及給付買賣價金等過程，前公婆皆沒有參與，且經辦的地政士也證述，袁曼軒夫妻買屋是用來自住並非投資，不動產登記亦不會因所有權人為本國人而影響稅率，因此不採信「節稅」的主張。
綜上所述，郭男父母贈送兒子、媳婦買屋的錢，難以認定他們有取得不動產所有權，或是與袁曼軒有借名登記的關係，故改判免還房產。