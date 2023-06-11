快訊／雨彈升級擴大！13縣市「豪大雨特報」　出門別忘了帶傘

多到記不清！台灣MeToo名單整理　近30人被控性騷！只有他們認錯

▲自民進黨女性前黨工指控時任婦女部主任許嘉恬冷處理性騷案以來，短短11天已有近30人被控性騷，但只有朱學恆、吳乃德等人道歉認錯。（圖／鍾沛君、朱學恒粉專）
▲自民進黨女性前黨工指控時任婦女部主任許嘉恬冷處理性騷案以來，短短11天已有近30人被控性騷，但只有朱學恆、吳乃德等人道歉認錯。（圖／鍾沛君、朱學恒粉專）

記者徐銘穗/綜合報導

「我們不要就這樣算了好不好！」民進黨一位女性前黨工5月31日在臉書，引用台劇《人選之人造浪者》這句經典台詞，指控遭攝影團隊導演在車內性騷，又被時任婦女部主任許嘉恬冷處理，自此掀起台灣「#MeToo」浪潮，至今已有近30位名人被控性騷。《NOWnews今日新聞》整理6月1日至6月11日，承認性騷指控並道歉者名單。

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📌洪智坤遭爆性騷女導演　陳菊嚴厲譴責：不可原諒
一名女導演5日指控遭到民進黨Ｈ姓政治幕僚性騷擾，以開會名義載她到汽車旅館，還稱可以幫她實現夢想，只要「偶爾讓我任性一下」後襲胸，還拿現金封口。被點名的前陳菊辦公室主任洪智坤6月6日凌晨於臉書道歉，「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關，我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。

▲民進黨前陳菊辦公室主任洪智坤。（圖/翻攝自洪智坤臉書）
▲民進黨前陳菊辦公室主任洪智坤。（圖/翻攝自洪智坤臉書）
📌被強吻2次！鍾沛君痛斥「肆無忌憚親了我」　朱學恒鬆口認了
國民黨台北市議員鍾沛君6月8日晚間在臉書揭露，名嘴「宅神」朱學恒去年曾經對她性騷擾，無預警抱住她「強吻」不只一次，而如今朱學恒還義正辭嚴地痛批性騷，鍾沛君貼出朱學恒寫給她的道歉全文，痛批「他怎麼敢？他怎麼好意思？」對此，朱學恒也在臉書認了自己曾對鍾沛君性騷擾，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」

▲吳乃德。（圖／翻攝中研院官網）
▲吳乃德面對性騷指控，道歉並宣布即起退出台灣民間真相與和解促進會，也不再參與公共事務。（圖／翻攝中研院官網）
📌吳怡農父遭爆13年前性騷女大生！吳乃德致歉：不再參與公共事務
台灣農村陣線前黃姓女工作人員指控，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農父親、中研院兼任研究員吳乃德，13年前開車送她返家時，竟然牽她的手貼臉頰，接著親吻；6月9日晚間，吳乃德晚間發道歉聲明表示，即日起退出台灣民間真相與和解促進會，也不再參與公共事務。

▲作家張鐵志表示，因為這起事件自己失去許多友情與女性朋友，可以說是幾乎摧毀人生。（圖/張鐵志臉書）
▲作家張鐵志自曝20多年前酒後性騷學妹，也因此事讓他感到人生幾乎被摧毀。（圖／張鐵志臉書）
📌張鐵志自爆「酒醉碰學妹」！道歉獲原諒仍痛苦20年：幾乎毀了人生
作家張鐵志6月9日突然在臉書上自爆，透露20多年前曾經唱KTV時喝酒「喝到斷片」，後來手觸碰到一位學妹身上，讓學妹感到不舒服。雖然事後跟學妹道歉獲得原諒，但是這20多年來，流言不斷、事件也被無限扭曲，讓他感到真實人生被毀滅。

▲針對駐日大使謝長廷近日針對核廢水言論惹議一事，時代力量國際中心主任、前外交官劉仕傑表示，恐怕是沒有充分與外交部溝通。（圖／記者陳明安攝，2021.04.28）
▲劉仕傑神隱2天後認了性騷並道歉，稱將不再從事政治事務。（圖／NOWnew資料照）
📌政壇連環爆！劉仕傑遭控車內性騷　臉書發文5點聲明道歉
過去曾代表時代力量參選議員的前外交官劉仕傑，6月8日遭女子發文爆料，指控其藉故邀約上車，並於車內有不當舉動。消息傳出後，劉仕傑緊急關閉臉書，11日凌晨打破沉默，並發出5點聲明，表示對於過去的不成熟，忽略他人主觀感受及不慎造成的傷害，已深切反省自責，並向當事人表達最誠摯歉意，未來將終身自我警惕。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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