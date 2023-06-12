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特企／想吃RAW訂不到！人夫發揮創意：跟著主廚選油就對了

▲該名網友發文在社團內引起討論。(圖/翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
▲該名網友發文在社團內引起討論。(圖/翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

本報訊

逢年過節民眾都喜歡到知名餐廳慶祝，一邊品嚐著美食一邊跟親愛的家人朋友共度美好時光，日前有名人夫在《我愛全聯-好物老實説》社團發文表示，因老婆生日訂不到知名餐廳RAW，便決定親下廚，PO文一出引發熱烈討論，除讚嘆人夫好廚藝更有許多網友直接歪樓狂問：江振誠代言的是什麼油啊？

該名網友發文表示，因訂不到知名餐廳RAW，為了完成老婆生日心願，便決定親自下廚獻上一頓浪漫晚餐，為了盡可能模仿，不僅特地買了江振誠代言的主廚油來料理，還擺上自製的小型江振誠人形立牌，營造出真的有在RAW在場用餐的氛圍。

此文一出，馬上引發網友熱烈討論：「真是太浪漫了，你的老婆一定非常感動！」、「Raw真的超難訂位的，雙倍價格也吃不到～太有心了給你100分」，更有許多網友敲碗想知道主廚油是哪款：「好奇料理油是什麼油？您真的太用心了」、「江振誠代言的是什麼油啊？」，也有網友分享主廚油經驗：「我吃過RAW很驚艷 不過真的太難訂位了 還在家自己煮比較快」、「主廚精選chefoil我買過 讚讚」

一篇人夫親手為老婆下廚的貼文，吸引上百位網友朝聖留言，許多網友紛紛詢問哪裡買得到主廚精選油，「哪裡可以購買主廚精選油？求問」。也釣出許多網友分享自身經驗，「我是用主廚精選的油，全聯、大賣場都可以買，有出很多種，不同料理可以用不同的油種，而且是原裝原瓶進口，好用」，「我是買過橄欖油～品質跟口感很好 泰山大品牌也安心」。現代人越來越重視儀式感，一頓浪漫的晚餐自然不能缺少靈魂基底「油」，也難怪此文一出，精選油也立刻成為大家共同另類討論的焦點。

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